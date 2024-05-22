新加坡航空飛機急墜｜綁了安全帶都被拋飛　醒來發現卧地到處是血

新加坡航空（Singapore Airlines）編號SQ321航班在5月21日遇上嚴重氣流急墜，最後在泰國曼谷素萬那普機場緊急降落，事件中1死30傷。客機遭遇亂流前幾乎毫無先兆，有些沒綁好繫安全帶的乘客被拋起撞到艙頂天花板及行李艙，頭部和背部受傷，也有乘客趕緊給親人摯愛發短訊「道別」。



身在英國的巴克（Allison Barker）接到兒子喬希（Josh）訣別短信時又驚又傷心。喬希是SQ321航班乘客之一。他在短信中寫道：「我不想嚇你，但我在一個瘋狂的航班上。飛機正在緊急降落……我愛你們。」

巴克告訴英國廣播公司（BBC），她在接到他的短信後，「經歷了人生中最漫長的2個小時」，之後才再次聯擊到兒子。

她說，在前一分鐘，兒子還繫着安全帶坐着，下一分鐘，他肯定是暈了過去，因他發現自己和其他人都躺在地上。到處都是水、到處都是血，物品散落一地。

所幸喬希僅受輕傷，但巴克認為，這次的經歷可能會讓兒子日後更加恐懼飛行。

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《聯合早報》21日引述一名馬來西亞籍乘客憶述，飛機突然急墜，很多乘客被拋飛撞到座位上方的行李艙。他憶述是在什麼時候開始覺得飛機「不妥」。

28歲的馬來西亞籍男子阿茲米爾（Dzafran Azmir）是機上乘客之一。他告訴路透社，當時再多3個小時他們就飛抵目的地——新加坡，此時飛機突然向上傾斜，且開始搖晃，他頓感不安。

他當即檢查自己是否聯繫她安全帶，但環顧四周很多其他乘客沒來得及綁好安全帶。

從英國倫敦希斯路機場飛往新加坡的新加坡航空公司航班SQ321，2024年5月21日飛行途中遇上嚴重氣流，緊急降落在曼谷素萬那普機場。事件中30乘客受傷、1人死亡。圖為5月21日，客機在曼谷緊急降落後，機艙內所拍照片顯示肇事客機內部的損毀情況。（ Obtained by Reuters/Handout via REUTERS）

乘客頭撞行李艙

阿茲米爾向路透社說：「突然飛機開始傾斜並開始搖晃，所以我開始為即將發生的事情做好準備，突然間，飛機急劇下降，所有坐在座位上、沒有繫安全帶的人都立即被拋向天花板。」

他又指「有些人的頭撞到頭頂行李艙（頭頂行李架），把它撞凹，他們撞到燈和氧氣罩的位置，直接撞破了。」

阿茲米爾說：「許多人摔倒在地，我的手機從手中飛出，滾落到另一邊的走道上，人們的鞋子也被拋飛。」

他說，機組人員和廁所內的人傷勢最重。他看到好些人躺在地上無法站起來，「許多人脊椎和頭部受傷」。

飛機之後緊急降落在曼谷機場，救護車隨後趕到。阿茲米爾說，他看到至少8人被送上擔架，從緊急出口抬出去，而所有乘客用了90分鐘從飛機疏散。

英媒引述飛行數據指，客機曾在約5分鐘內急降約6000英呎（約1828米）。

根據新加坡航空在Facebook發布的聲明，涉事客機為SQ321，5月20日從倫敦希斯路機場飛往新加坡，途中經歷強烈亂流（severe turbulence），客機之後轉往曼谷急降，並在當地時間21日下午3時45分降落。英媒指，客機經歷極端熱帶雷暴。

聲明稱客機為波音777-300ER型號，載有211名乘客，包括56名澳洲籍、2名加拿大籍、1名德國籍、3名印度籍、2名印尼籍、1名冰島籍、4名愛爾蘭籍、1名以色列籍、16名馬來西亞籍、2名緬甸籍、23名新西蘭籍、5名菲律賓籍、41名新加坡籍、1名韓國籍、2名西班牙籍、47名英國籍及4名美國籍，另外有18名機組人員。

社交平台上照片可見，機艙內雜物散滿地上，多輛救護車在停機坪上等候。

↓ 事發後新航機艙內情況 ↓

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英國《鏡報》、《每日郵報》其後披露死者是基欽（Geoffrey Ralph Kitchen），估計飛機遇到強烈亂流時，他可能在機艙內被拋到另一邊。而根據救援人員提供的照片顯示，他們進入機艙後，基欽當場證實不治。

新航意外：英國傳媒披露死者為73歲的英國籍男子基欽（Geoffrey Ralph Kitchen），泰國官員指他懷疑心臟病發身亡。而他妻子則估計在醫院接受治療。（網上圖片）

新加坡交通部長徐芳達21日發文，向逝世乘客的家屬表達深切哀悼。

新加坡航空被廣泛認為是世界最佳航空公司之一，也是許多行業的標桿，近年來沒有發生任何重大事件。

新航最後一次造成人員傷亡的事故是2000年10月31日，從新加坡經台北飛往洛杉磯的006航班，因為象神颱風的強風豪雨造成的能見度不佳、機組人員因專注於側風而忽略跑道標誌、與塔台方面的溝通不良以及中正機場的指示設施不清晰等原因，誤闖正在施工而暫時關閉的跑道，並於此跑道起飛。飛機隨後以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂成三截，之後全部三截機身因油箱破裂起火發生粉碎性爆炸。事故造成機上 179人中的83人死亡。