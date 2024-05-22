日媒：中日韓峰會26至27日舉行　FTA談判是否重啟受矚

日媒5月21日報道稱，中日韓峰會預計5月26日至27日在韓國首爾舉行。三國政府人士正在協調峰會的成果文件，外界也在關注三國會否同意重啟中日韓自由貿易協定（FTA）談判。



日本放送協會（NHK）21日稱，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅計劃出席峰會。

報道引述數名政府人士消息，首腦會談擬就基於面向未來的視角解決有關問題以維護區域和平與穩定達成共識。

三國外長2023年11月開會，決定在經貿往來、人文交流、包括傳染病對策在內的公共衛生、國家防務等領域推進合作，首腦會談將重申會在這些領域加強合作，有關方面正在就匯總會議成果文件進行協調。

2023年11月26日，中國外交部長王毅、韓國外交部長朴振和日本外務大臣上川陽子在韓國釜山舉行第十次中日韓外長會議前合影。 （Reuters）

關於經貿往來，相關方正在進行磋商，希望首腦會談能就重啟三國自由貿易協定談判達成協議，上一次舉行相關談判是在2019年。

鑑於這是4年半以來的首次三國首腦會談，有關方面正在探討致力於定期舉行這一會談寫入會議成果文件，以促進三國加強合作關係。

日方還打算在會談中呼籲，三國在日韓公民遭朝鮮綁架、核導彈研發等涉朝問題推動合作。

受包括新型冠狀病毒感染（COVID-19）在內等因素影響，日中韓首腦最近一次會談2019年12月在中國進行。若成事，這將會是事隔近4年半後再度舉行中日韓峰會。