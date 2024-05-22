中國外交部：對美國12家軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施

中國外交部5月22日發布《關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，對12家美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施，包括凍結這些企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，又會對有關高級管理人員不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



外交部指，一段時間以來，美國無視中方在烏克蘭危機上的客觀公正立場和建設性的作用，以所謂涉俄羅斯因素為由對多家中國實體濫施非法單邊制裁，大搞單邊霸淩和經濟脅迫，嚴重侵犯中方企業、機構和個人正當合法權益，同時，美國持續向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

2023年9月27日，在中國國慶前夕，上海市有中國國旗飄揚。（Reuters）

中方稱，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，決定對12家美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施。

根據中方名單，12家美國軍工企業包括：

（一）洛克希德·馬丁導彈與火控公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）

（二）洛克希德·馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）

（三）標槍合資公司（Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture）

（四）雷神導彈系統公司（Raytheon Missile Systems）

（五）通用動力軍械與戰術系統公司（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）

（六）通用動力信息技術公司（General Dynamics Information Technology）

（七）通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems）

（八）海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）

（九）系統研究與模擬公司（System Studies & Simulation）

（十）鐵山解決方案公司 （IronMountain Solutions）

（十一）應用技術集團（Applied Technologies Group）

（十二）阿克西恩特公司（Axient）

中方稱會凍結其在中國國境內的動產、不動產和其他各類財產。

根據中方名單，10名高級管理人員包括：

（一）凱西·沃登（Kathy J. Warden），女，諾斯羅普·格魯曼公司董事長、首席執行官、總裁

（二）馬修·布朗伯格（Matthew Bromberg），男，諾斯羅普·格魯曼公司全球運營副總裁

（三）本傑明·戴維斯（Benjamin R. Davies），男，諾斯羅普·格魯曼公司戰略威懾系統副總裁、總經理

（四）托馬斯·瓊斯（Thomas H. Jones），男，諾斯羅普·格魯曼公司副總裁、航空系統總裁

（五）斯蒂芬·奧布萊恩（Stephen O'Bryan），男，諾斯羅普·格魯曼公司副總裁、全球業務發展官

（六）羅珊·羅德（Roshan Roeder），女，諾斯羅普·格魯曼公司副總裁、防務系統總裁

（七）菲拉特·蓋曾（Firat H. Gezen），男，通用動力公司副總裁、通用動力軍械與戰術系統公司總裁

（八）賈森·艾肯（Jason W. Aiken），男，通用動力公司負責技術部門執行副總裁

（九）艾米·吉格蘭（Amy Gilliland），女，通用動力公司高級副總裁、通用動力信息技術公司總裁

（十）克里斯托弗·布雷迪（Christopher J. Brady），男，通用動力公司副總裁、通用動力任務系統公司總裁

中方稱會對有關人士不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

中方又指本決定自2024年5月22日起施行。