美國第二單　奶牛場工人感染H5N1禽流感　未見人傳人迹象

美國報告第二宗人類感染H5N1禽流感病例。這是自今年3月下旬首次在奶牛中發現H5N1禽流感病毒以來，美國確認的第二宗人類感染禽流感病例。



密歇根州衞生當局星期三（5月22日）說，一名奶牛場工人本月初出現眼睛發炎症狀，但現已康復。他所工作的奶牛場早前證實有奶牛感染H5N1禽流感病毒。

美國疾病控制與預防中心（CDC）說，患者和德克薩斯州的第一宗病例一樣，只出現眼睛發炎症狀。當局認為公眾受感染的風險仍然很低，但建議為農場工人提供防護裝備，特別是保護眼睛的裝備。

近幾個月，H5N1禽流感病毒在全球範圍蔓延，導致數億家禽死亡，擾亂了食品供應鏈。大量野生鳥類也因該病毒死亡，還波及數十種哺乳動物，引發了人們對人類感染病毒可能性的擔憂。

澳洲維多利亞州周三也報告首宗人類感染甲型H5N1禽流感病例。一名兒童3月在印度感染了甲型H5N1禽流感，並出現不適，現在已經完全康復。澳洲政府說，現階段尚無跡象表明會進一步出現人類感染病毒的病例。

本文獲《聯合早報》授權轉載

