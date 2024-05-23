如火柴屋瞬間傾頹！墨西哥政黨造勢活動舞台倒塌9死　增至63人傷

墨西哥《改革報》（Reforma）稱，該國新萊昂州（Nuevo León）5月22日晚出現的一陣狂風，導致在聖佩德羅加爾薩加西亞（San Pedro Garza Garcia，暫譯）舉行的的一個競選造勢活動舞台倒塌。事件中死亡人數增至9人（包括一名兒童）。美媒稱傷者人數增至63人。意外發生一刻，場內爆出恐懼的尖叫聲。



▼在場人士拍片，本是為拍攝公民運動黨（Citizens' Movement）市長候選人的造勢活動，卻碰巧將舞台倒塌瞬間紀錄下來。以下圖輯顯示，候選人和競選團隊成員等抬頭看發覺舞台快將塌下後，趕緊逃跑：

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該黨總統候選人邁內斯（Jorge Alvarez Maynez）在社群媒體上表示，在聖佩德羅加爾薩加西亞市舉行的活動中，一陣風導致舞台倒塌。在聖佩德羅加爾薩加西亞是工業重鎮蒙特雷（Monterrey）附近的富裕地區。

邁內斯來到聖佩德羅加爾薩加西亞，是為市長候選人卡納瓦蒂（Lorenia Canavati，暫譯）拉票。

墨西哥在6月2日舉行大選。

▼有人在遠處拍攝造勢晚會現場，碰巧拍下舞台倒下的一刻，看來就像火柴屋塌下般。此外覆蓋在台頂的厚重膠布看來有部份仍與舞台支架相連，並在狂風中亂舞：

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邁內斯表示，他被送往當地醫院後經檢查確認無恙，但他的團隊成員受傷，所以他正在返回事故現場的途中。

▼網民所拍影片，將造勢活動由正常舉行到舞台塌下後一片慌亂的情形紀錄下來：

▼不止一名網民說，在舞台快要倒塌的一刻，邁內斯第一時間不是照顧團隊成員，而是將身旁競選拍檔推開並逃跑，做法令人不齒：

有網民指出，墨西哥國家水務委員會（CONAGUA）數小時前已預報，當地有大雨、閃電以及時速50至70公里的陣風。他認為邁內斯和公民運動黨須為事件負責：

▼有網民發片指出，造勢活動進行時風暴眼正在穿越聖佩德羅加爾薩加西亞，這個意本來是可以避免發生的：

▼片中是救援人員在各式支架及雜物中進行搜救的情形：

新萊昂州州長的加西亞（Samuel Garcia）在22日發布於社交媒體的影片中回應事件，警告居民在該區出現雷暴大作期間留在室內。加西亞同屬公民運動黨。