墨西哥暴雨致嚴重洪災　新冠醫院大水浸及停電　無法供氧釀17死

9月7日墨西哥中部的伊達爾戈州（Hidalgo）下起暴雨，讓附近的圖拉河潰堤、水淹至街道，形成嚴重洪災。由於洪水導致當地一家收治新冠病毒患者的醫院大停電，氧氣供應設備被迫切斷無法正常運作，最後造成17人不幸在醫院喪命，其中大部分人都患有新冠肺炎。
綜合外媒報道，墨西哥政府在Twitter上公布伊達爾戈州淹水情形，當地下起暴雨導致河川氾濫、醫院浸水，許多人因此受害。墨西哥社會保險廳的負責人羅夫萊多（Zoe Robledo）表示，醫院瞬間淹起水來，後來還停電，讓必須使用供氧設備的病患無法得到治療；而50多位患者中已經救出40人，並將他們撤離至其他醫院。
據悉，暴雨導致墨西哥伊達爾戈州境內2條河流泛濫成災，造成當地的圖拉市街道被淹沒，圖拉市10個地區宣佈緊急疏散，初步評估約2000棟房屋遭洪水破壞，而墨西哥軍方已在當地展開救援行動。
墨西哥伊達爾戈州水災情況嚴重，醫院水浸停電（點擊放大瀏覽）▼▼▼
伊達爾戈州州長法亞德（Omar Fayad）告訴當地媒體，17名死者當中有15、16人是新冠病毒患者。法亞德並在社群平台上發布當地救援照片，只見絕望的護士正將病床一個個推出醫院，他們試圖將患者帶往安全的地方，一些護士甚至跪在水中。
墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）也敦促居民前往避難，他表示「墨西哥山谷已經下了好幾天的雨，而且還會繼續下去」。
Video has emerged showing an evacuation of a hospital in Tula, Mexico involving 57 people, as flash floods brought raging torrents.— Global Report (@AmerikaDC) September 7, 2021
The governor of the Hidalgo region says 17 patients have died. Possibly due to the loss of oxygen when the power went out.#Mexico #Tula pic.twitter.com/hf3Xt9Rj5r
【延伸閱讀】美國東北風災｜紐約儼如澤國至少13死 地鐵站行人隧道驚現「海嘯」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
更多美國艾達風災相關照片▼▼▼
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】