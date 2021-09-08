墨西哥暴雨致嚴重洪災　新冠醫院大水浸及停電　無法供氧釀17死

9月7日墨西哥中部的伊達爾戈州（Hidalgo）下起暴雨，讓附近的圖拉河潰堤、水淹至街道，形成嚴重洪災。由於洪水導致當地一家收治新冠病毒患者的醫院大停電，氧氣供應設備被迫切斷無法正常運作，最後造成17人不幸在醫院喪命，其中大部分人都患有新冠肺炎。



綜合外媒報道，墨西哥政府在Twitter上公布伊達爾戈州淹水情形，當地下起暴雨導致河川氾濫、醫院浸水，許多人因此受害。墨西哥社會保險廳的負責人羅夫萊多（Zoe Robledo）表示，醫院瞬間淹起水來，後來還停電，讓必須使用供氧設備的病患無法得到治療；而50多位患者中已經救出40人，並將他們撤離至其他醫院。

據悉，暴雨導致墨西哥伊達爾戈州境內2條河流泛濫成災，造成當地的圖拉市街道被淹沒，圖拉市10個地區宣佈緊急疏散，初步評估約2000棟房屋遭洪水破壞，而墨西哥軍方已在當地展開救援行動。

墨西哥伊達爾戈州水災情況嚴重，醫院水浸停電（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

伊達爾戈州州長法亞德（Omar Fayad）告訴當地媒體，17名死者當中有15、16人是新冠病毒患者。法亞德並在社群平台上發布當地救援照片，只見絕望的護士正將病床一個個推出醫院，他們試圖將患者帶往安全的地方，一些護士甚至跪在水中。

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）也敦促居民前往避難，他表示「墨西哥山谷已經下了好幾天的雨，而且還會繼續下去」。

Video has emerged showing an evacuation of a hospital in Tula, Mexico involving 57 people, as flash floods brought raging torrents.



The governor of the Hidalgo region says 17 patients have died. Possibly due to the loss of oxygen when the power went out.#Mexico #Tula pic.twitter.com/hf3Xt9Rj5r — Global Report (@AmerikaDC) September 7, 2021

【延伸閱讀】美國東北風災｜紐約儼如澤國至少13死 地鐵站行人隧道驚現「海嘯」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

更多美國艾達風災相關照片▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

醫院不收！日本確診孕婦早產嬰死亡 男主播講到一半淚崩

【本文獲「TVBS」授權轉載。】