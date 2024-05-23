怕瑞士和談無果而終　澤連斯基要把和平方案從10條砍到3條？

隨着「瑞士和平峰會」臨近，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受外媒採訪，強調他將着重討論三個議題：輻射與核安全、糧食安全，交換戰俘並讓被驅逐者回家。烏媒《商業資本》（Delovaya Stolitsa）認為，澤連斯基將其「和平方案」從10條減少至3條，是為了在峰會上爭取更多國家支持。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：齊倩



《烏克蘭獨立報》、烏通社等媒體注意到，當地時間5月20日，澤連斯基一連接受了路透社、美國《紐約時報》兩家西方媒體採訪。採訪中，他都提到，自己將在「瑞士和平峰會」重點討論三個議題。

「許多國家將參加這次和平峰會，」澤連斯基對《紐約時報》記者說：「解決可以團結世界所有國家的三個問題非常重要」，這些問題包括糧食安全、核安全、交換戰俘以及讓被驅逐兒童回家。他進一步說，待與會國就三個問題達成一致後，可以制定一個詳細計劃並提交給俄羅斯方面。

澤連斯基當天同樣告訴路透社記者，他將在此次會議上重點考慮三個領域：核安全、糧食安全（涉及黑海和亞速海航行自由）、戰俘和被驅逐的兒童。他表示，一旦世界上大多數國家就這三點問題達成一致，俄羅斯方面將不得不做出回應。

澤連斯基稱：「如果我們能夠合乎邏輯地實施這三點，那麼我們就能夠進入第二部份，也是問題的難點，即推動戰爭的結束。沒有人說俄羅斯明天就會同意，但重要的是我們要有主動權。」

圖為2024年5月16日，烏克蘭總統澤連斯基在訪問哈爾科夫州時與高級軍官舉行會議。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

據介紹，瑞士將於6月15日至16日主辦有關烏克蘭問題的高級別會議。瑞士方面稱，目前已有50餘國代表確認參加，俄羅斯方面沒有受到邀請。

烏克蘭媒體《商業資本》認為，澤連斯基將其「和平方案」從10條減少至3條，是因為對於本期峰會的期望降低。報道提到，烏克蘭與瑞士方面在會議議程上存在分歧：烏克蘭主張會議只能討論烏方提出的倡議或方案；但瑞士外交部5月初曾表示，所有與會者應該都有機會提出自己的想法和建議。

《商業資本》表示，澤連斯基政府面臨兩個選擇，包括「所有俄羅斯軍隊必須撤出烏克蘭領土」等內容的10點「和平方案」被與會者忽視，亦或峰會討論並通過一份「烏克蘭毫無用處甚至有害」的文件。「而這兩種選擇在外交和宣傳方面都對俄羅斯非常有利」。

「這可能就是為什麼有必要提出第三種選擇，將『和平方案』從10條減少至3條，」報道指出，澤連斯基留下的三個議題都有關人道主義，不太可能引起與會者爭議，且都對全球南方國家來說有吸引力。

另據俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯總統普京日前表示，俄羅斯不會參加「瑞士和平峰會」，並且「不打算討論任何我們一無所知的方案」，他還批評該峰會「現在就像一場怪胎秀」。克里姆林宮發言人佩斯科夫此前也稱，如果沒有俄羅斯參與，烏克蘭問題談判進程毫無意義。