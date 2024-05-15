黃循財：亞太和平穩定不再 世界充滿衝突競爭 望中美關係穩定
撰文：許懿安 成依華
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新加坡5月15日晚上8時舉行新舊總理交接儀式，李顯龍正式卸任，新任總理黃循財（Lawrence Wong Shyun Tsai）在總統府園地宣誓成為新加坡第四任總理後，發表就職演說。
他稱新加坡作為多元開放的小國，無法擺脫大國競爭帶來的地緣政治緊張，以及日益普遍和猖獗的保護主義與民族主義。人們必須加強國家認同感和互信，才能應對內憂外患。
黃循財說亞太地區在冷戰結束以來的30年，享受了前所未有的和平與穩定，但這個時代不會復返，現在面對的是一個充滿衝突和競爭的世界。
「我們必須適應這些新的現實，適應一個更加混亂、更加危險和更加暴力的世界。幸運的是，新加坡的國際地位很高，品牌在全球受到欽佩和信任。」
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黃循財強調，新加坡希望在維護國家利益與權利的同時與各方友好相處，重視東盟的核心地位，以及這個區域組織在促進合作與一體化的努力，並希望中美關係保持穩定。就算這兩個大國不可避免地出現問題，新加坡也會繼續保持與雙方接觸。
他說：「我們會加強與遠近國家的夥伴關係，推進新加坡的利益，以及更好地塑造自己和世界的未來。」
黃循財也說，新加坡不是第一次面對艱難的外部環境，過去60年經受許多考驗，變得更加堅強。成功的關鍵在於人們的高度互信，以及良好的合作能力。
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在儀式上，新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）發言感謝李顯龍的貢獻。
這次是新加坡近20年來首次上演領導人交接。李顯龍會在卸任後留在內閣，擔任國務資政。
黃循財5月13日在總統府宣布他將組織新內閣的記者會上說，他將引進新血，更新團隊，特別是30至40歲者。
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