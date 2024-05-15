黃循財：亞太和平穩定不再　世界充滿衝突競爭　望中美關係穩定

新加坡5月15日晚上8時舉行新舊總理交接儀式，李顯龍正式卸任，新任總理黃循財（Lawrence Wong Shyun Tsai）在總統府園地宣誓成為新加坡第四任總理後，發表就職演說。



他稱新加坡作為多元開放的小國，無法擺脫大國競爭帶來的地緣政治緊張，以及日益普遍和猖獗的保護主義與民族主義。人們必須加強國家認同感和互信，才能應對內憂外患。

黃循財說亞太地區在冷戰結束以來的30年，享受了前所未有的和平與穩定，但這個時代不會復返，現在面對的是一個充滿衝突和競爭的世界。

「我們必須適應這些新的現實，適應一個更加混亂、更加危險和更加暴力的世界。幸運的是，新加坡的國際地位很高，品牌在全球受到欽佩和信任。」

圖為2024年5月15日，新加坡副總理兼財政部長黃循財在新加坡總統府宣誓就任新加坡第四任總理後，發表就職演說。（REUTERS/Edgar Su/Pool）

黃循財強調，新加坡希望在維護國家利益與權利的同時與各方友好相處，重視東盟的核心地位，以及這個區域組織在促進合作與一體化的努力，並希望中美關係保持穩定。就算這兩個大國不可避免地出現問題，新加坡也會繼續保持與雙方接觸。

他說：「我們會加強與遠近國家的夥伴關係，推進新加坡的利益，以及更好地塑造自己和世界的未來。」

黃循財也說，新加坡不是第一次面對艱難的外部環境，過去60年經受許多考驗，變得更加堅強。成功的關鍵在於人們的高度互信，以及良好的合作能力。

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在儀式上，新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）發言感謝李顯龍的貢獻。

這次是新加坡近20年來首次上演領導人交接。李顯龍會在卸任後留在內閣，擔任國務資政。

黃循財5月13日在總統府宣布他將組織新內閣的記者會上說，他將引進新血，更新團隊，特別是30至40歲者。