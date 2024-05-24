Ticketmaster及Live Nation涉壟斷音樂會市場　遭美國司法部起訴

美國司法部與29個州份及華盛頓特區的總檢察長5月23日聯手入稟紐約法院，指控Ticketmaster及Live Nation壟斷音樂會市場，因此要求頒令將對方分拆。



《衛報》報道，Live Nation在2010年與Ticketmaster合併，惟該公司在2022年發售樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會門票方式飽受外界批評後，華府官員當時就傳出展開反壟斷調查。

美國樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會《The Eras Tour》2024年2月7日在日本東京舉行（Reuters）

根據狀紙指出，Live Nation被指透過壟斷市場打擊競爭，包括與一間場地管理公司合作，向客戶「拉客」與Ticketmaster簽署獨家協議，防止對方與其他潛在競爭者合作，亦因為Live Nation控制大部分表演場地，Ticketmaster順理成章成為多位藝人的門票發行商。

司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，Live Nation透過非法、反競爭行為，並以歌迷、歌手、小型推廣商及場地營運商為代價，壟斷美國的表演場地業務。而司法部助理部長坎特（Jonathan Kanter）則表示，這宗訴訟的目前是打破Live Nation與Ticketmaster的壟斷，恢復市場競爭。

圖為美國樂壇天后Taylor Swift 2024年2月11日到場觀看美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級碗」（Super Bowl）。（Reuters）

Live Nation曾多次否認壟斷，指公司與門票價格高企無關。對於這宗官司，該公司表明會提出辯護，並利用這次機會反映業界情況，同時繼續推動改革，保障顧客和藝人。