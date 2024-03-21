買Hermès Birkin柏金包要先買其他　愛馬仕配貨潛規則涉壟斷捱告

法國知名精品品牌愛馬仕（Hermès）旗下最著名的商品便是「柏金包」（Birkin Handbag），顧客往往需要先購買其餘商品後才能獲得購買柏金包的資格。



然而近日美國加州有消費者提起出集體訴訟、指控愛馬仕的「配貨」行為違反了反壟斷法，引發討論。

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《衛報》報道，加州有2名消費者19日在三藩市提起聯邦集體訴訟，指控愛馬仕將特定商品的販售與購買其他商品進行連結的「配貨」機制觸犯反壟斷法，訴訟中提到愛馬仕的銷售人員以獲得購買柏金包資格為誘因，促使顧客購買鞋子、圍巾、珠寶和其他商品。

柏金包長期以來被視為精品界的指標性商品，其名字是以英國演員兼歌手珍柏金（Jane Birkin）為靈感來源，訴訟中提到「這些手工製作的愛馬仕包款每個售價高達數千美元，消費者除了無法在網路上購買外，也不會在愛馬仕櫃位內展示出售」。

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訴訟接著提到愛馬仕著名的「配貨機制」，稱「通常情況下，只有那些被認為有資格購買柏金包的消費者才會受邀、前往不公開的房間內親眼見到柏金包本尊」，雖然愛馬仕的銷售人員不會藉此賺取酬庸，但他們被指示利用柏金包作為強迫消費者購買其他商品的誘因。

針對這宗訴訟，愛馬仕和原告律師皆未做出回應，但報道提到原告正尋求未具體說明的金額賠償，同時希望法院禁止愛馬仕的「配貨機制」，訴訟中還提到「正在為數千名購買愛馬仕商品或被要求購買愛馬仕商品以獲得購買柏金包資格的美國消費者尋求集體訴訟」。

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