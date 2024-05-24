Elon Musk：反對美國對華電動車徵收關稅

美國電動車企業Tesla創辦人馬斯克（ Elon Musk）5月23日向科技業投資者表示，他反對美國對中國電動車徵收關稅，這與他在今年1月時指出，若不採取貿易壁壘政策，中國車企將「摧毀世上大多數其他汽車企業」的態度截然不同。



馬斯克5月23日在巴黎舉行的 Viva Technology 科技會議上表態指，他不贊成任何扭曲市場的措施。

美國總統拜登（Joe Biden）對包括電動車在內的一系列中國進口商品開徵新關稅，以支持美國製造業。

拜登政府維持前總統特朗普（Donald Trump）提出的多項關稅，同時提高其他關稅，包括將電動車關稅提高四倍至 100% 以上。 白宮表示，新措施影響價值180億美元的中國進口商品。

馬斯克，「Tesla和我都沒有要求徵收這些關稅，事實上，當它們宣佈時我感到很驚訝。壓制自由貿易或扭曲市場的事情並不好。」

「Tesla在中國市場既沒有面對關稅也沒有獲得特殊待遇，但表現良好。 我贊成不向任何車企徵收關稅。」

2024年1月份，馬斯克曾警告中國汽車製造商將在沒有貿易壁壘的情況下「摧毀」全球競爭對手。

「如果不設立貿易壁壘，它們幾乎將摧毀世界上大多數其他汽車企業。」