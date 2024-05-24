波音「又一缺陷」被揭　FAA指恐致引擎爆炸　涉美國近300飛機

「又一型波音飛機曝出存在災難性缺陷。」美國《紐約郵報》5月22日報道稱，美國聯邦航空管理局（FAA）3月發佈的一項適航指令顯示，波音777型客機油箱附近存在電氣絕緣不良的缺陷，可能引發火災甚至是爆炸。



報道稱，這一致命問題波及全美近300架客機，涵蓋777-200、777-200LR、777-300、777-300ER和777F系列噴射機。在波音向FAA報告這一問題後，FAA提出了解決方案，將花費1400萬美元修復292架受影響的客機。

具體來說，每架飛機將接受大約90小時的檢查，然後在中央、左側和右側主油箱的某些部份安裝聚四氟乙烯套管和帽緊固件。但波音公司本身不負責解決這些問題，而是由運營商和航空公司自行解決。

波音公司對彭博社表示， 他們知道FAA發出的適航指令，此前已就此向波音777飛機的運營商發布了指導意見。波音方面說，「我們完全支持FAA的建議，將強制執行該指令」。

22日晚間，波音公司發言人在發送給《紐約郵報》的一份聲明中表示，這不是一個直接的飛行安全問題，現代商用飛機設計了多種冗餘，以確保電磁效應得到防護，777機隊運營近30年來，已安全運送超過39億人次乘客。

波音777研發時間較早，在全球範圍內廣泛使用，美國航空和美聯航都是該機型的主要客戶。

2023年6月18日，在法國巴黎附近的布爾歇機場舉行的第54屆國際巴黎航展上，一架777-9飛機漆有波音公司標誌。（Reuters）

就在5月21日，新加坡航空一架波音777-300ER型客機飛行途中遭遇嚴重氣流顛簸，緊急降落在泰國曼谷素萬那普機場。事故至少造成1人死亡，多人受傷。

最近數月，有關波音飛機質量和技術問題的消息屢見不鮮，這家老牌飛機製造商因此面臨美國監管機構、航空公司等方面的壓力。FAA早些時候宣布，將對波音公司質量檢查和偽造記錄問題進行調查。

據美國廣播公司（ABC）5月14日報道，波音公司4月訂單大幅下滑，取消訂單的數量甚至超過了下單的數量，這是這家美國飛機製造商陷入危機的又一迹象。此前，有兩位反映波音及其供應商勢必銳航空系統公司質量把控存在問題的「吹哨人」死亡。

當地時間22日，路透社援引一名知情人士消息報道稱，波音公司最近幾週推遲向中國交付飛機，等待中國有關監管部門對飛機駕駛艙語音記錄器（CVR）電池完成審查。

這家美國飛機製造商在一份聲明中表示，隨着中國民航總局完成對25小時駕駛艙語音記錄器電池的檢查，該公司正與中國客戶確定新的交付時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

