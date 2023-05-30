數據看C919首航：國產飛機能與空巴、波音三足鼎立？

中國東方航空公司由中國商飛公司（COMAC）製造的C919大型客機，5月28日從上海虹橋機場飛往北京首都機場，完成首架中國產大型客機的首次載客飛行。行業分析師指出，面對波音和空客的壟斷地位，國產商用飛機想要切實地挑戰他們，還需要十年時間。商飛C919打入全球市場，究竟面臨哪些挑戰？



監管認證將耗數年 開拓歐美市場非優先事項

在國家資金的支持下，商飛（COMAC）歷時15年生產推出C919機型，試圖與空中巴士（Airbus）和波音（Boeing）的兩個同類窄體機型——A320neo和737 MAX競爭。商飛則指目前公司已收到超過1200架飛機的訂單，但許多分析人員質疑其在國際市場上的前景。

中國航空業的獨立專家李漢明說，大多數C919訂單來自國內客戶，只有包括通用電氣資本航空服務公司（GECAS）在內的少數外國客戶，但他對路透社表示：「對於C919來說，國內市場已經足夠大了。」

國際航空分析公司Cirium（睿思譽）的分析數據，估計到2040年，商飛交付給中國航企的窄體和寬體客機總數將達到1124架（即巿佔約14%），在整個亞太地區達200架，但此外的北美、歐洲、中東等區域滲透為0；在向中國航企交付的所有窄體客機中，C919有望佔據市場份額20%至30%。

事實上，由於歐洲和美國的航空監管機構都還沒有對C919進行認證，意味其仍無法進入歐美市場。Cirium高級顧問埃文斯（Richard Evans）認為，C919的主要市場是中國，由於獲得歐美航空當局的許可將耗時多年，因此商飛不會把開拓歐美作為優先事項。

即便進入歐美市場，由於目前C919機型與兩個競爭對手（A320neo和737 MAX）相比，在航程和座位數量上仍有些許差距，商飛必須壓低價格來吸引海外航空公司。據英國廣播公司（BBC）報道，東航曾披露C919價格為9,900萬美元，空客和波音類似飛機的價格為1.1億美元和1.2億美元左右。

進口零部件威脅

C919雖然標榜為「國產飛機」，惟全機的「國產化率」目前只達到60%，飛機使用的大量部件、包括飛機引擎、航空電子設備、控制系統、通訊和起落架等，大都是由法國賽峰集團（Safran）、美國通用電氣、霍尼韋爾（Honeywell）等外國供應商供應。這給飛機擴大生產規模帶來了關鍵的隱患。

嚴格的美國出口規定已經導致了採購零部件的延誤，據路透社2021年9月報道，由於美國此前要求任何向與中國軍方有關聯公司出口零部件和技術援助的申請特殊許可，使得本就落後於目標的C919進一步落後於最初的生產計劃。

德國柏林智庫「墨卡托中國研究所」（Mercator Institute for China Studies ）首席經濟學家曾林（Max J. Zenglein）認為，在現時緊張的地緣政治局勢下，不排除中國研發生產的商用客機面臨被歐美國家「封殺」，引擎等關鍵零部件及相關技術引進或會受限。

在零部件供應、產能的限制下，C919的要實現大規模生產也將耗時多年。商飛表示希望在未來五年將C919的年產量擴大至每年150架，相比之下2022年空客A320系列全年交付數量達到516架，而波音公司737系列則全年交付387架，且兩公司均指將繼續增加交付能力。