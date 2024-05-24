撒哈拉以南首國　肯尼亞將成美國首個「非北約盟友」

美國總統拜登（Joe Biden）將把肯尼亞（Kenya）指定為撒哈拉以南首個非北約盟友。美國務卿布林肯（Antony Blinken）香港時間今晚8時30分與肯尼亞總統會面。



綜合路透社、法媒報道，拜登星期四（5月23日）在白宮接待到美國進行國事訪問的肯尼亞總統魯托（Samoei Ruto），承諾與肯尼亞在技術、安全和債務減免方面，建立新的夥伴關係。

非洲大陸擁有10億人口，與中國建立了密切的貿易聯繫，但在華府的議程中，非洲的重要性排在烏克蘭戰爭和加沙地帶戰爭之後。

魯托是2008年以來首位到美國進行國事訪問的非洲國家元首，表明非洲的重要性。

拜登24日在白宮會晤魯托時宣布，他計劃指定肯尼亞成為撒哈拉以南非洲第一個非北約盟友。拜登說，這是一個「經過多年努力而得以實現的合作」，旨為應對極端組織ISIS和索馬里極端組織青年黨。

卡塔爾和以色列等另外16個國家也屬於美國的此類同盟關係，儘管沒有正式的安全協議，但美國將與肯尼亞加強軍事和外交聯繫。

2023年5月5日，肯尼亞總統魯托（William Ruto，左）將會見到訪的德國總理（不在圖中）。 （Reuters）

兩位領導人發表聯合聲明，宣布將共同努力支持索馬里政府打擊恐怖主義，並要求蘇丹交戰各方允許人道援助與同意停火。

拜登和魯托也宣布了美國支持的綠色能源和健康製造業新投資，以及削減肯尼亞高債務負擔的詳細計劃。中國是肯尼亞的主要債權人。

聯合聲明呼籲國際社會減輕發展中國家沉重的債務負擔，並加大支持貧困國家投資於發展與氣候技術的力度。

魯托5月22日抵達華盛頓，開始對美國的三天國事訪問。拜登和魯托23日在白宮舉行峰會，當天晚間在白宮舉行國宴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

