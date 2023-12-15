中國與肯尼亞建交60周年　習近平倡構建更緊密命運共同體

撰文：蕭通
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國家主席習近平12月14日同肯尼亞總統魯托（William Ruto）互致賀電，慶祝兩國建交60周年。習近平指出，高度重視中肯關係發展，願同魯托一道努力，以兩國建交60周年為新起點，在實現各自國家發展振興的征程上，走出特色鮮明的合作之路，不斷充實全面戰略合作夥伴關係內涵，攜手構建新時代更加緊密的中肯命運共同體。

習近平指出，建交60年來，中肯兩國始終並肩合作、攜手發展，成為政治上彼此信賴的好朋友，經濟上合作共贏的好夥伴。近年來，兩國高層交往頻繁，政治互信持續深化，共建「一帶一路」合作成果豐碩，走在中非合作前列，不僅為兩國人民帶來了福祉，更為中非合作樹立了典範。今年10月，魯托總統訪華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，兩人就兩國關係未來發展達成了重要共識。

魯托表示，建交60年來，肯中兩國共同應對國際形勢風雲變幻，堅持相互尊重、相互支持、友好合作、團結互助，夥伴關係歷久彌堅。雙邊經濟合作、文化交流取得豐富成果。肯方願同中方共同落實好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇和約翰內斯堡中非領導人對話會成果，使兩國關係迎來持續發展、繁榮友好、共同進步的美好未來。

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