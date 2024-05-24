Doge網絡迷因主角柴犬Kabosu逝世終年18歲　5月26日舉行告別活動

本名Kabosu（かぼす，意思為臭橙）的日本柴犬自10多年前起憑經典迷因圖（Meme）「Doge」紅遍全球，其主人2024年5月24日宣布Kabosu已經離世，26日舉行告別活動。牠終年18歲。



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自2008年起收養Kabosu的主人Atsuko Sato在網絡發文指，「致所有喜愛Kabosu的你們：5月24日早上，Kabosu跨過了彩虹橋。非常感謝大家多年來的支持。」

文章指「她走得很平靜，沒有任何痛苦，就像是感受到我撫摸她手的溫暖時睡着了。非常感謝大家這些年來對Kabosu的喜愛。我確信Kabosu是世界上最幸福的狗。這讓我成為世上最幸福的主人。我謹向所有給予我們愛的人表示最深切謝意。」

狗狗幣的標誌

Doge迷因圖風靡全球，令Kabosu成為柴犬代表，也是狗狗幣（Dogecoin）的標誌。牠的故鄉千葉縣佐倉市2023年12月還為Kabosu設立雕像。

《太陽報》指，Kabosu的圖片自2010年起在網絡變得流行起來，其迷因圖起名為Doge，至2013年，這張迷因圖還刺激到狗狗幣的誕生，牠的圖像也成為狗狗幣的標誌，狗狗幣之後又因得到富豪馬斯克（Elon Musk）公開支持而更加為人所知。

Kabosu過去已曾傳出健康不佳的消息，報道指，牠在2022年診斷出患有膽管肝炎和慢性淋巴瘤白血病。