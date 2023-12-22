Doge網絡迷因本尊　柴犬Kabosu雕像在千葉佐倉市揭幕

風靡全球的Doge，是柴犬代表、狗狗幣的標誌，也是與狗所有相關的迷因，其本尊柴犬Kabosu雕像在牠的故鄉佐倉市揭幕！大家在前往日本千葉旅行時，又多了一個值得打卡的景點。



柴犬備受人們的喜愛，是日本犬中與秋田犬齊名的寵兒。不過在一眾四腳明星中，有一隻柴犬的名聲超越了其他所有犬種，牠就是かぼす（Kabosu）。你可能不熟悉かぼす的名字，但如果你經常上網，那幾乎可以確定會見過牠最著名的照片。

在照片中，Kabosu坐在沙發上輕鬆地躺著，臉上露出滿意的笑容和狡猾的眼神。沒錯，Kabosu就是第一張「doge」迷因中的那隻狗。現在，Kabosu的家鄉千葉佐倉市，為牠設立了一座紀念碑，向所有doge迷因的母親致敬。

成為網絡迷因，風靡全球的Doge原圖。

佐倉故鄉廣場的Doge雕像，旁邊還有3隻貓。（Twitter@a32kita）

紀念碑位於佐倉市佐倉故鄉廣場（佐倉ふるさと広場），Kabosu坐在石製的沙發上，前腳交叉放在前面，就像在doge的照片中一樣。但有趣的是紀念碑還有3尊貓像，據說原因是「任何喜歡網絡流行文化的人都會喜歡貓。」

紀念碑用了日英雙語寫着：「Kabosu的出生日期並不確定。2008年11月2日，她加入了佐藤敦子的家庭。然後在2010年2月13日，Kabosu在網絡上備受矚目，成為全球最受歡迎的迷因。牠的平靜和包容，激勵着所有粉絲Do Only Good Everyday。