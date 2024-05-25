聯合國大會通過涉塞爾維亞爭議決議　武契奇感謝中俄等國投反對票

當地時間5月23日，聯合國大會以84票贊成、19票反對、68票棄權的表決結果通過了一份由德國和盧旺達起草的決議草案，將每年7月11日定為「1995年斯雷布雷尼察種族滅絕罪國際反思和紀念日」，並對否認這一歷史事件的行為予以譴責。



據聯合國網站和塞爾維亞執政黨前進黨網站消息，塞爾維亞、中國、俄羅斯等投了反對票。

中國常駐聯合國代表傅聰在表決決議草案前，解釋了中方為何「不得不」投下反對票。傅聰指出，倉促表決尚存重大分歧的草案，與推動波黑國內和地區國家和解和睦的精神不符，與維護西巴爾幹地區和整個歐洲和平穩定的期盼不符，也與通過設立國際日展現會員國團結的初衷不符。

武契奇：一些國家「付錢給某些國家」來反對塞爾維亞

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）親赴紐約聯合國總部出席了當天的會議。武契奇在聯合國大會發言時表示，這項決議草案高度政治化，就像「打開了潘多拉魔盒」。

武契奇指出，與以「非常透明的方式」起草的關於盧旺達種族滅絕事件的決議相比，這份草案的起草過程缺乏包容性。他提到，就在3月份，安理會剛剛以「要往前看，不要回頭」的理由拒絕討論1999年北約軍隊轟炸前南斯拉夫地區一事；但現在，聯大卻開始深入過去，重提比1999年還要早的歷史。

武契奇還表示，司法程序已經就該歷史事件做出了判決和定罪，因此現在的決議只會加深分歧，導致不穩定。他強調：「這與和解無關、與記憶無關，這隻會揭開舊傷疤，造成全面的政治破壞。不僅在我們地區，甚至在聯合國，在這個大廳都是如此。」

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）身披國旗，2024年5月23日在紐約聯合國總部出席會議（Reuters）

「我為塞爾維亞感到自豪，」會後，武契奇接受採訪並在社交媒體發文指出，雖然聯大通過了關於斯雷布雷尼察的決議，「但我們展示瞭如何為塞爾維亞而戰，因為擁有世界三分之二以上人口的國家不支持這項決議」，有多達87個國家沒有投贊成票。

武契奇還對「因支持塞爾維亞而受到指責」的中國、俄羅斯、匈牙利、阿聯酋等國家表示感謝。據他表示，一些國家「付錢給某些國家」來反對塞爾維亞。

聯大會議現場視頻顯示，在發表講話時，武契奇披上了塞爾維亞國旗。他就此回應說，他事前已經被警告過很多次，聯合國大會不允許攜帶國旗，但他還是選擇盡最大努力，在聯合國為塞爾維亞而戰鬥。

中國代表：倉促表決尚存重大分歧的草案，不利於團結

據聯合國網站介紹，波斯尼亞和黑塞哥維那由波黑聯邦與塞族共和國兩個政治實體組成，其主要民族為波斯尼亞克族、塞爾維亞族和克羅地亞族，三族分別信奉伊斯蘭教、東正教和天主教。1992年3月，波黑三族間爆發了歷時三年半的戰爭。1995年7月，在波黑的斯雷布雷尼察發生了歐洲在二戰後最嚴重的大屠殺。

聯大23日通過的決議指出，2025年是「斯雷布雷尼察種族滅絕」事件發生三十周年，在該事件中，至少8372人喪生，數千人流離失所，家庭和社區遭到破壞。決議譴責對這一歷史事件的任何否認，並敦促會員國維護既定事實，包括通過其教育系統等防止否認和歪曲事實，並防止今後發生滅絕種族事件。

當天，中國常駐聯合國代表傅聰在表決決議草案前的解釋性發言中表示，中方一貫尊重波黑國家主權、獨立和領土完整，尊重波黑人民對國家前途的自主選擇。中方將繼續致力於發展同波黑各族人民友好關係，為維護波黑和平穩定以及地區安寧發揮建設性作用。

傅聰說，波黑自獨立以來，一直在尋求和平與發展的道路上艱辛探索。作為巴爾幹地區的重要國家，波黑實現多族裔和諧共處，國家保持和平、穩定和發展，符合地區各國和國際社會的共同利益。

傅聰說，上世紀90年代發生在前南斯拉夫地區的衝突，是歷史上的黑暗一頁。各族人民都有無辜平民死亡，斯雷布雷尼察慘劇更是令人痛惜。中方一直主張不忘歷史，以史為鑑，防止悲劇重演，希望波黑各族展現包容與和解，團結一致向前看，共同維護國家和平穩定，促進經濟社會發展。

中國國家主席習近平2024年5月8日在塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格萊德（Belgrade）出席塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）舉行的歡迎儀式。（Reuters）

在《代頓和平協議》即將迎來簽署30周年之際，中方期待波黑各族在國際社會支持下，致力於共同維護《代頓和平協議》所設立的制度框架，就事關國家發展穩定的重大政策問題尋求共識，在鞏固民族和解與推進國家建設的道路上取得更大進展。

傅聰表示，關於大會即將表決的這項決議草案，中方注意到草案在波黑國內引發巨大爭議，有關地區國家和會員國也對此表達了強烈意見。中方多次呼籲，應該就決議草案同重要當事方及會員國充分溝通，在協商一致基礎上推進有關進程。倉促表決尚存重大分歧的草案，與推動波黑國內和地區國家和解和睦的精神不符，與維護西巴爾幹地區和整個歐洲和平穩定的期盼不符，也與通過設立國際日展現會員國團結的初衷不符。為此，中方將不得不對決議草案投反對票。

另據中國駐波黑使館網站消息，中國駐波黑使館發言人回應表示，中國始終尊重波黑主權、獨立和領土完整，支持波黑人民自主選擇國家發展道路；中國始終致力於發展同波黑各族人民的友好關係，希望波黑各族加強對話、增進互信、實現和解；中國始終為維護波黑和西巴爾幹地區持久和平、穩定發展發揮建設性作用。

發言人指出，中方認為有關決議需經波黑主席團集體決策，需三族達成一致意見，需同重要當事方及會員國充分協商。強推尚存重大分歧的決議與推動波黑國內和地區國家和解和睦的精神不符，與維護西巴爾幹地區和整個歐洲地區和平穩定的期盼不符，與通過設立國際日展現會員國團結的初衷不符。

發言人稱，中方呼籲國際社會本着平衡、審慎、負責任的態度，充分聽取並尊重波黑三族的意見和關切，鼓勵和支持對話協商促進民族和解，多做對地區和平發展有益的事。

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