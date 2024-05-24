英國大選｜下任首相熱門：當時機正確　會承認巴勒斯坦

英國7月4日舉行大選，在野工黨於民調大幅領先執政保守黨，工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）獲視為下任首相熱門，他5月24日表示若在大選後執政，他有意承認巴勒斯坦國，但也指要在正確時機。



施紀賢5月24日接受英國廣播公司（BBC）採訪時，被問是否認為巴勒斯坦是個國家，他稱「是的，我認為是的，我想承認巴勒斯坦是極重要。我們需要一個可行的巴勒斯坦國，和一個安全可靠的以色列，承認必須是其中一部份。」

圖為2023年5月6日，英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在倫敦出席英王查理斯三世加冕禮。（Reuters）

他又指，在和平進程中需要在正確時機承認巴勒斯坦，他稱「我絕對相信這一點」，並認為兩國方案對於該地區的持久和平至關重要。

路透社指，自以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發戰爭以來，工黨內部陷入鬥爭，施紀賢遭一些傳統工黨選民的批評，不滿他只是逐漸地把黨的立場轉向支持加沙停火。

工黨的立場導致10名黨內資深議員辭去職務，也被視為該黨本月在一些穆斯林人口眾多選區的地方選舉中成績令人失望的原因。

歐洲三國愛爾蘭、西班牙和挪威5月22日宣布將承認巴勒斯坦國，此舉引發以色列不滿，批評是相當於「對恐怖主義的獎勵」，並召回駐三國首都的大使。