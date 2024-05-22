挪威愛爾蘭西班牙承認巴勒斯坦　法國：沒有禁忌　但現在時機不對

挪威、愛爾蘭、西班牙三個歐洲國家5月22日紛紛宣佈，將承認巴勒斯坦國。



據法國媒體「France24」報道，法國方面表示，承認巴勒斯坦國也不是不行，但「現在時機不對」。

法國外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）在一份聲明中寫道，「這一決定應該是要有益的，換句話說，要使在政治方面取得決定性的進展成為可能。從這個角度來看，它必須在適當的時候做出，有一個先後順序」。

塞茹爾內稱，法國的立場很明確，在承認巴勒斯坦國上面「沒有禁忌」。

但他指出，法國認為，迄今為止尚不具備使這一決定對該和平進程產生真正影響的條件。

值得注意的是，圍繞巴以衝突，法國近來與其西方盟友的步調不一。

圖為2024年3月7日，加沙拉法（Rafah），流離失所的巴人等待接受聯合國人道主義救援組織的援助。（Reuters）

針對國際刑事法院檢察官申請對以色列和哈馬斯領導人的逮捕令一事，美國、英國和意大利均發聲批評，但法國外交部的聲明卻指出，法國支持國際刑事法院及其獨立性，支持在任何情況下打擊有罪不罰現象。

報道稱，在三國宣布承認巴勒斯坦國後，巴勒斯坦總統阿巴斯、哈馬斯對此表示歡迎。

阿巴斯在聲明中稱，三國的決定，是對因以色列單方面政策特別是以軍在加沙地帶軍事行動而受損的巴以「兩國方案」的挽救，是對巴勒斯坦人民合法權利的支持，為實現巴勒斯坦人民在其土地上的自決權以及採取實際步驟支持實施「兩國方案」做出貢獻，再度證明巴勒斯坦人民有權享有自由、正義和獨立的生活。

哈馬斯則認為，這對於承認巴勒斯坦人對其土地的權利和建立獨立的巴勒斯坦國是重要的一步。

巴勒斯坦解放組織（巴解組織）也稱讚三個國家的決定具有「歷史性」意義。巴解組織執行委員會秘書長侯賽因·謝赫在社交平台X上表示，愛爾蘭、挪威和西班牙的舉動是 「自由世界為真理和正義取得勝利的歷史性時刻」。

對於歐洲三國準備承認巴勒斯坦國，以色列方面表示，這等於同「獎賞恐怖主義」，會降低通過談判解決巴以衝突的可能性。

22日，以色列還發表聲明，宣布召回以駐挪威和愛爾蘭大使，以進行「緊急磋商」。此前（2023年11月30日），以色列已宣佈，決定召回該國駐西班牙大使。

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪美國威斯康星州（Wisconsin）。（Reuters）

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國總統拜登（Joe Biden）當天也對此事進行表態。

一美國國家安全委員會發言人告訴CNN，拜登是支持「兩國方案」的承諾沒有改變，但他認為，巴勒斯坦國應該通過雙方直接談判來實現，而不是單方面的承認。

多年以來，巴勒斯坦建國進程受阻，但巴勒斯坦作為一個國家已得到廣泛承認。1988年，巴勒斯坦解放組織宣佈巴勒斯坦建國，並先後得到130多個國家承認。近來，越來越多的國家均宣佈承認巴勒斯坦國，還有一些國家表示，計劃承認巴勒斯坦國。

一名馬耳他政府發言人22日表示，馬耳他將「在適當的時候」承認巴勒斯坦國。

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