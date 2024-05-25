英國華裔女洗錢案：涉價值300億元比特幣　被判入獄6年

英國警方調查一宗洗黑錢案期間，查獲逾6.1萬枚比特幣（Bitcoin），價值達到30億英鎊（約300億港元），涉案的華裔女子Jian Wen（音譯：簡雯）5月24日因洗錢罪被判處入獄6年8個月。她較早前因嘗試在倫敦購買價值過千萬的豪宅而引起英國警方的注意。



現年42歲的簡雯早前試圖在倫敦購置昂貴的房產而引起當地警方的注意，其中包括一棟價值2350萬英鎊（約2億2350萬港元）帶游泳池的豪宅，以及附近一棟價值1250萬英鎊（1億2500萬港元）附設有電影院和健身室的住宅。

這項調查成為英國有史以來查獲最大規模的加密貨幣案件，在犯人的數字錢包中發現超過 6.1萬枚比特幣。

這批比特幣當時價值14億英鎊（140億港元），但現已升至超過30億英鎊（300億港元）。而這批比特幣據報源自2014年至2017年間在中國發生的一宗涉款500億港元的投資騙案。

簡雯並沒有直接參與這宗詐騙案，但據說她充當「白手套」，幫助掩飾資金來源，其中一些資金被用來購買加密貨幣並通過手提電腦從中國轉出境外。

上個月，該案在法院進行重審後，簡雯被判干犯一項洗錢罪，涉及150個比特幣，目前價值近800萬英鎊（8000萬港元）。

倫敦法院法官5月24日向簡雯判處6年8個月的刑期。法庭獲悉，自2022年3月起被拘留的簡雯計劃對定罪判刑提出上訴。