普京：願以當前現實基礎與烏談判　澤連斯基失去合法性

當地時間5月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯願意與烏克蘭方面重啟和談，但談判須基於「常識」和「當下事實」。他質疑烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）「作為國家元首的合法性」，指責澤連斯基的合法任期已經於當地時間5月20日結束。



據俄羅斯塔斯社和「今日俄羅斯」（RT）報道，普京是在到訪白羅斯，並與白羅斯總統盧卡申科舉行聯合記者會時做出的上述表述。

被要求對澤連斯基任期結束及其對潛在和談的影響置評時，普京重申，俄羅斯願與烏克蘭談判，以結束敵對狀態。他同時強調，談判須基於「常識」，承認「當下事實」，同時以衝突初期達成的初步協議為基礎。

「但是我們要和誰談判呢？」普京指出，儘管這是一個「奇怪的問題」，但是現實是，「現任（烏克蘭）國家元首的合法性已經結束」。他指出，為了與基輔方面進行任何有意義的談判，俄羅斯必須絕對確定自己是在與烏克蘭的合法政府打交道。

圖為2024年5月16日，烏克蘭總統澤連斯基在訪問哈爾科夫州時與高級軍官舉行會議。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

普京還對6月舉行的烏克蘭問題「瑞士和平峰會」表達不滿。他認為，該峰會得到了基輔方面的積極推動，其目的之一就是為澤連斯基「公關」。

他表示：「我認為這次會議的目標之一在於，作為基輔政權的支持者，西方社會想要藉此機會確認當前國家元首（即澤連斯基）的合法性。」他強調，「這種公關行動毫無意義」，因為澤連斯基現在是否是合法領導人取決於烏克蘭的法律體系、「議會、憲法法院和其他一些機構」。

當地時間5月20日，澤連斯基的五年總統任期屆滿。由於俄烏衝突持續，烏克蘭政府發布戒嚴令，新一屆總統選舉已無限期推遲。《基輔獨立報》稱，澤連斯基留任引發烏克蘭國內爭議。反對者認為，澤連斯基不應該推遲總統選舉。支持者則表示，澤連斯基履職至戒嚴令結束符合「權利連續性」的原則。

瑞士：圖為2013年7月28日，一名男子在瑞士楠達展示瑞士國旗。（Getty）

瑞士6月15日至16日主辦有關烏克蘭問題的高級別會議。瑞士方面稱，目前已有50餘國代表確認參加，俄羅斯方面沒有受到邀請。隨着「瑞士和平峰會」臨近，澤連斯基近日接受外媒採訪，強調他將着重討論三個議題：輻射與核安全、糧食安全，交換戰俘並讓被驅逐者回家。

路透社24日早些時候報道稱，四名俄羅斯消息人士的話稱，普京準備以當前戰線與烏克蘭開展停火談判，但如果烏克蘭和西方不作出回應，俄羅斯將繼續戰鬥。其中三名消息人士表示，對於西方阻礙談判的企圖和澤連斯基拒絕談判的決定，普京曾向一些顧問表達過失望之情。

俄烏衝突持續已超兩年，至今沒有結束迹象，北約成員國內部也因是否繼續支持及如何支持烏克蘭問題產生分歧。RT報道稱，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）24日表示，匈牙利正在重新評估其在北約中的角色，因為該國無意參與可能讓北約成員國捲入烏克蘭衝突並導致與俄羅斯發生直接衝突的行動。

圖為2024年3月22日匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）出席在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會。（REUTERS/Johanna Geron）

「誰能告訴我，為什麼我們不能遠離這場衝突，而是選擇捲入這場戰爭？」歐爾班質疑道，「因為這是兩個斯拉夫民族之間的戰爭，雖然烏克蘭方面對此有種種爭論。」他說，從目前的各種氛圍來看，北約似乎「正為（與俄羅斯）可能發生的直接軍事衝突做準備」。

歐爾班還提到，由於匈牙利在烏克蘭問題上不同於其他成員國的立場，匈牙利已被降級為北約的「非參與者」。目前匈牙利政府正在研究合法途徑，既可以保留北約成員國資格，又可以保留不參加自己不贊同的北約行動的權利。