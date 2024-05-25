美國將結束數百種中國產品關稅豁免

美國總統拜登（Joe Biden）將恢復對數百種中國進口商品徵收關稅，以提高戰略性的行業關稅、保護美國製造業。



彭博社報道，美國貿易代表辦公室5月24日宣布，400種獲得關稅豁免的產品中，將讓大約一半產品豁免到期終止。164項豁免將延長到2025年5月。所有原定於5月底到期的豁免都將延長至6月14日，為不再獲得豁免的產品提供過渡期。

美國貿易代表戴琪2024年5月14日身在美國華盛頓白宮，出席新聞發布會並發表講話。（Reuters）

關稅豁免延至2025年5月的產品包括某些型號的電機和醫療設備，產品種類複雜，有兒童安全座椅、某類型的背包或蟹肉等。

5月14日，拜登向包括電動車、太陽能板、鋰電池等一系列中國商品加徵關稅。（Reuters）

美國貿易代表辦公室說，豁免即將結束的產品中，美國政府沒有收到公眾要求延長豁免意見的有100多種。對於其他產品，公眾意見未能表明延長豁免將有助於轉向中國以外地方採購，或未能證明無法從中國以外的地方取得有關產品。

此前，美國政府宣布對中國進口電動車的關稅提高三倍，並對一系列中國進口商品加徵關稅，包括晶片、鋰電池、光伏電池和關鍵礦產等，這些措施在2024年至2026年期間逐步生效。

特朗普（Donald Trump）成為美國總統後，於2018年開始對中國實施關稅政策。拜登上任後繼續保持對華關稅，與盟友共同制衡中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

