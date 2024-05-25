美國大選｜特朗普：黑利「絕對」會加入我團隊

正尋求重返白宮的美國前總統特朗普（Donald Trump）說，前南卡羅來納州州長黑利（Nikki Haley）「絕對」會以「某種形式」加入他的團隊，這是特朗普迄今為止給予這名共和黨前對手最強烈的支持。



特朗普在共和黨初選期間多次言語攻擊黑利。

2024年5月11日，美國前總統、共和黨總統參選人特朗普出席在新澤西州舉行的競選集會。（Reuters）

彭博社報道，特朗普5月23日晚接受紐約新聞12台（News 12 New York）訪問時說：「我想她會加入我們團隊，因為我們有很多共同觀點，相同想法。我很欣賞她所說的話。」

↓↓紐約新聞12台在社交平台發布影片，特朗普指黑利會以某種形式加入他的團隊↓↓

特朗普也說：「我們之前在競選黨內提名時非常不愉快。但她是一個非常能幹的人，我相信她會以某種形式加入我們團隊，絕對會。」

黑利的發言人沒有立即回應置評請求。

特朗普和競選團隊正在考慮與他搭檔的副總統候選人。特朗普在訪問中透露，在他任內擔任住房與城市發展部長的卡森（Ben Carson）、佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）和俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance），是他優先考慮的副手人選。他也提到紐約州眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）「非常出色」。斯特芬尼克對特朗普一直表現地忠心耿耿。

圖為2024年5月23日，美國紐約，特朗普的競選集會中有支持者手持以色列國旗與印有特朗普名字的旗。（Reuters）

特朗普說，他將在共和黨全國代表大會期間決定副總統人選。他此前說，可能會在7月15日開始在威斯康辛州密爾沃基（Milwaukee）舉行的共和黨大會前宣布副手人選。

圖為2018年10月9日，美國華盛頓，時任美國總統的特朗普（Donald Trump）（右）在接受黑利（Nikki Haley）（左）的辭呈後疑似伸手做挽留狀。（Reuters）

黑利在特朗普任內曾擔任美國常駐聯合國代表，她5月23日出席華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）活動時首次表明，她將在2024年11月總統選舉時投票給特朗普。

黑利在競選黨內提名期間曾指特朗普「精神錯亂」，並質疑他是否適合擔任領導人。

今年11月5日是美國總統選舉日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

