美國大選｜特朗普：黑利「絕對」會加入我團隊
撰文：聯合早報
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正尋求重返白宮的美國前總統特朗普（Donald Trump）說，前南卡羅來納州州長黑利（Nikki Haley）「絕對」會以「某種形式」加入他的團隊，這是特朗普迄今為止給予這名共和黨前對手最強烈的支持。
特朗普在共和黨初選期間多次言語攻擊黑利。
彭博社報道，特朗普5月23日晚接受紐約新聞12台（News 12 New York）訪問時說：「我想她會加入我們團隊，因為我們有很多共同觀點，相同想法。我很欣賞她所說的話。」
↓↓紐約新聞12台在社交平台發布影片，特朗普指黑利會以某種形式加入他的團隊↓↓
特朗普也說：「我們之前在競選黨內提名時非常不愉快。但她是一個非常能幹的人，我相信她會以某種形式加入我們團隊，絕對會。」
黑利的發言人沒有立即回應置評請求。
特朗普和競選團隊正在考慮與他搭檔的副總統候選人。特朗普在訪問中透露，在他任內擔任住房與城市發展部長的卡森（Ben Carson）、佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）和俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance），是他優先考慮的副手人選。他也提到紐約州眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）「非常出色」。斯特芬尼克對特朗普一直表現地忠心耿耿。
特朗普說，他將在共和黨全國代表大會期間決定副總統人選。他此前說，可能會在7月15日開始在威斯康辛州密爾沃基（Milwaukee）舉行的共和黨大會前宣布副手人選。
黑利在特朗普任內曾擔任美國常駐聯合國代表，她5月23日出席華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）活動時首次表明，她將在2024年11月總統選舉時投票給特朗普。
黑利在競選黨內提名期間曾指特朗普「精神錯亂」，並質疑他是否適合擔任領導人。
今年11月5日是美國總統選舉日。
本文獲《聯合早報》授權轉載