智利2月山火過百人喪生　消防及林業官員涉縱火被捕

智利逮捕一名消防員和一名林業官員，他們涉嫌於2月初在度假城市比尼亞德爾馬（Vina del Mar）引發火災，導致137人死亡。



警察首長塞爾納（Eduardo Cerna）星期五（5月24日）在新聞發布會上說：「今天對2月份在比尼亞德爾馬所在的瓦爾帕萊索大區（Valparaiso）縱火的人發出了逮捕令。」

在塞爾納宣佈逮捕涉案的消防員不久後，瓦爾帕萊索地區檢察官辦公室確認，他們逮捕了第二名嫌疑人，他是國家林業公司（Conaf）的一名官員，該公司負責撲滅森林火災和管理國家公園。

法媒報道，兩名男子於星期六（25日）因縱火導致死亡的罪名還押候審。

2月3日，智利聖胡阿納，一名居民嘗試控制山火。（Juan Gonzalez／路透社）

2月2日，位於智利首都聖地亞哥西北110公里的沿海城市比尼亞德爾馬周圍同時發生多宗火災。這場大火是本世紀世界上第二大致命火災，在風和熱浪助長之下，溫度高達攝氏40度左右。

當地媒體報道，被捕的消防員是一名22歲的男子，一年半前加入志願部隊。

瓦爾帕萊索市第13消防連指揮官馬焦洛 （Vicente Maggiolo）告訴記者：「這是一宗完全孤立的事件……我們為瓦爾帕萊索服務了170多年，絕不容許這樣的事情發生。」

環境罪案調查局局長納瓦羅（Ivan Navarro）說，調查組重現了被捕消防員在火災發生前、火災期間和火災後的所作所為。他說：「我們能夠確定起火的確切位置，並找到引發火災的裝置……我們還確定了第二人的參與，他被指控為縱火案的幕後策劃者。」

公共部門調查人員發現，比尼亞德爾馬以及佩努埃拉斯湖（Lake Penuelas）附近同時發生多場小火。炎熱多風的天氣使得火焰迅速蔓延，形成大火。

檢察官奧桑登（Osvaldo Ossandon）說：「大約爆發了四場火，火場之間的距離相等。」他說，調查人員在其中一名嫌疑人的房子裏發現了用於點火的材料。

調查人員還在調查他們與其他縱火事件的潛在聯繫。目前尚不清楚嫌疑人縱火動機是什麼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

