俄羅斯控制18%烏克蘭土地　普京：戰果「足以向人民宣布勝利」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月24日在白俄羅斯首都明斯克表示，支持在當前現實基礎上與烏克蘭談判。



他表示，俄方從未放棄談判進程，是烏克蘭方面表示談判終止。烏克蘭方面回到談判桌不能基於一方意願，要基於在白羅斯和土耳其談判取得的成果以及當前的現實。

普京表示，和平談判應該重啟，並強調，俄羅斯如果與烏克蘭簽署和平協議，需要與「合法的」烏克蘭當局打交道。他認為，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的總統任期已經屆滿，因此不再具備合法性。

衝突戰況：俄軍隊已控制烏約18%的土地

經濟學家別洛烏索夫（Andrey Belousov）上週出任俄羅斯新任國防部長。對此，西方分析人士一度認為，俄羅斯準備打一場持久仗。不過，有消息人士表示，再次贏得總統任期的普京，更願意藉助目前的勢頭實現停火。

俄羅斯議會上院2024年5月12日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提名經濟學家出身的文官、前第一副總理別洛烏索夫（Andrei Belousov）出任國防部長。圖為別洛烏索夫2022年6月17日出席聖彼得堡國際經濟論壇。（Reuters）

據俄羅斯消息人士透露，普京準備通過談判達成停火協議，承認當前戰場分界線；若基輔和西方不回應，則準備繼續戰鬥。

據透露，普京認為目前在俄烏衝突戰爭中取得的成果，「足以向俄羅斯人民宣布勝利」。眼下，俄羅斯軍隊控制了烏克蘭約18%的土地，近期在烏東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區取得進展。

有消息人士表示，普京最近向他的部份顧問透露出對俄烏和平談判進程的失望情緒，因為「他看到烏克蘭總統澤連斯基不考慮會談，並且西方在阻礙和平談判」。

熟悉克里姆林宮的消息人士表示：「普京可以長期作戰，但也準備停火，凍結戰爭。」

停火談判：澤連斯基已「過期」，和誰談？

5月24日，在與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會談後，普京在聯合新聞發布會上說：「與誰談判？這是一個奇怪的問題。我們已經意識到現任（烏克蘭）國家元首的合法性已過期。」

普京表示，俄羅斯需要與合法的（烏克蘭）當局交涉，以簽署具有法律約束性的文件。

按照烏克蘭憲法，澤連斯基的合法任期已經於當地時間5月20日結束。烏克蘭大選原定於3月31日舉行，但澤連斯基以戒嚴令和總動員令為由，取消了大選投票，稱「時機不合適」。

澤連斯基的留任也在烏克蘭國內引發爭議。反對者認為，澤連斯基不應該推遲總統選舉。支持者則表示，澤連斯基履職至戒嚴令結束符合「權力連續性」的原則。

圖為2024年5月16日，烏克蘭總統澤連斯基在訪問哈爾科夫州時與高級軍官舉行會議。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

普京表示，西方社會想要利用6月在瑞士舉辦的「和平峰會」來確認澤連斯基作為烏現任國家元首的合法性，但這些是沒有法律意義的「公關手法」。

據報道，瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）曾在5月15日表示，已有來自50多個國家的代表團確定參加該峰會。

俄回應核武演習：例行演習，不存在使局勢升級

對於俄羅斯正在進行的非戰略核武器演習，普京表示，這是俄羅斯為訓練協同性而例行組織的演習，不存在使局勢升級的說法。他強調，俄白兩國核演習並無任何特殊之處，北約也在搞同樣的演習。

普京解釋道：「所有這一切我們都是按計劃進行的，沒有任何施壓因素。不過老話說，一切都得演練妥當。這屬於不能出現任何故障、錯誤、失調的領域。」

「我們沒有違反什麼，跟北約陣營的運作相比也沒什麼不一樣的地方。北約定期舉行同樣的演習，讓境內部署有美國戰術核武器的成員國參與其中。」普京指出，此次俄白核武演習與以往不同之處，就是「在白羅斯領土上部署了非戰略核武器後，我們和白羅斯盟友一起演習」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）2024年5月24日在白羅斯明斯克舉行會談後，在新聞發布會上握手。（REUTERS）

俄羅斯在5月21日開始第一階段非戰略核力量演習。普京此前曾表示，此次非戰略核武器演習分三個階段進行，第二階段白羅斯將加入。

此外，白羅斯總統盧卡申科在會晤後表示，白羅斯與俄羅斯之間不存在未解決的問題，兩國在國際問題中的立場一致。

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