李強會見岸田文雄：同意適時召開新一輪中日經濟高層對話

日本首相岸田文雄5月26日與已抵達韓國的中國國務院總理李強會面。央視引述李強在會面中表示，希望日方重信守諾，妥善處理歷史、台灣等問題，與中方一道相向而行，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



雙方同意加強各層級對話溝通，適時召開新一輪中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議。

岸田會後會見記者稱，他在會上向李強提出，要求中國解除日本海鮮的進口禁令。

岸田文雄說，他在會見李強時強調，台海和平穩定對日本和國際社會非常重要。

岸田在會面中提出，要求中國提前釋放在中國被拘留的日本公民。

▼中國國務院總理李強5月26日專機抵達韓國，請點擊放大觀看現場圖片：

+ 4

共同網26日稱，岸田計劃同日下午與韓國總統尹錫悅、中國國務院總理李強舉行個別會談。除了場邊交談外，這將是岸田與李強的首次正式會談。岸田打算要求中方取消暫停進口日本水產品的措施以及早日釋放在華被拘的日本人。

岸田出發前在羽田機場向媒體表示：「將與李強切實確認戰略互惠關係、構建建設性且穩定的日中關係的方向性，從大局視角出發進行會談。」

他就三國首腦會談強調：「將敞開胸懷坦率交換意見，就面向未來的實務合作達成一致。希望為日中韓進程再次注入活力。」

▼中國國務院總理李強5月26日展開訪韓行程，韓國總統尹錫舉行會議，請點擊放大觀看現場圖片：

▼5月26日日本首相岸田文雄在韓國首爾與中國國務院總理李強（不在圖中）會面前，先與韓國總統尹錫悅在韓國總統府會面：