中日韓領導人峰會結束 李強返抵北京 就加深合作提5點建議
撰文：劉耀洋
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5月27日上午，中國國務院總理李強在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。李強在會議中指出，3國要堅守合作初心，堅持開放包容、互尊互信、互惠互利，共同推動合作，並就加深中日韓合作提出5點建議。會議結束後，李強27日下午返抵北京。
李強提出中日韓合作的5點建議：
一、推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切，充分激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和3國合作相互促進。
二、加深經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。
三、引領科技創新合作，加強協同創新和前沿領域合作。中方將在華建立「中日韓創新合作中心」，助力3國加快培育新動能。
四、拉緊人文交流紐帶，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動3國人民實現從「居相鄰」到「心相通」。
五、努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓+X」合作項目。
李強表示，3國要用好各自發展優勢，積極對接東盟等地區國家需求，打造區域合作新引擎，中方願同韓方、日方一道積極推動構建人類命運共同體，攜手維護地區和世界的長治久安。