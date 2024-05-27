李強會見岸田文雄：台灣問題是中國核心利益核心與紅線

中國國務院總理李強2024年5月26日來到韓國首爾、在準備出席第九次中日韓領導人會議前，會見日本首相岸田文雄。李強稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，也是一條紅線。



李強與岸田2023年9月在印尼出席國際會議時，曾在場邊站着交談，兩人舉行正式會談尚屬首次。

中國外交部網站稱，李強表示，2023年11月，中國國家主席習近平同岸田首相在三藩市舉行會晤並達成重要共識，重新確認全面推進兩國戰略互惠關係，為雙邊關係發展提供重要政治引領。

他說，希望日方與中方一道更多相向而行，落實好兩國領導人達成的重要共識，不斷鞏固互信，深化合作，妥善管控分歧，努力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。歷史、台灣問題是事關中日關係政治基礎的重大原則問題，也是基本的信義問題。

李強說，台灣問題是中國核心利益中的核心，也是一條紅線。希望日方重信守諾，為兩國關係不斷發展營造積極氛圍。

李強指出，中日的發展對彼此都是重要機遇。中日經濟互補優勢將長期存在，在科技創新、數字經濟、綠色發展、開拓第三方市場等方面還有巨大合作潛力。雙方應當相互成就，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通和全球自由貿易體系。

他稱中方願同日方持續開展多領域、多渠道、多層級友好交流，進一步便利人員往來，積極開展青少年交流，不斷夯實中日友好合作的民意基礎。

▼中國國務院總理李強5月27日與日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅舉行中日韓峰會：

▼5月26日中國國務院總理李強會見日本首相岸田文雄，稱同意適時召開新一輪中日經濟高層對話：

談核污水排海 意見對立

日本共同網27日稱，中日關於東京電力福島第一核電站核污水排海問題，雙方意見對立，兩國分歧明顯。此外雙方還確認將推進兩國的戰略互惠關係，推動課題和懸而未決的問題向前。

李強與岸田會談持續約1個小時。岸田表示日中關係的穩定「不僅有益於兩國，也有益於地區及國際社會」。李強表示「希望日方與中方一道更多相向而行」、努力構建「建設性、穩定的中日關係」。

岸田要求中方立即取消因核污水排海而暫停進口日本水產品的措施。李強將日本所稱的核處理水稱為「核污染水」，表示關切稱排海問題「事關全人類健康」。他希望日方在長期國際監測安排等問題上「進一步拿出誠意和建設性態度」。雙方就加速圍繞核污水的工作層面磋商達成一致。

關注中國海上活動

岸田對日本周邊的中國軍事活動表示嚴重關切，稱「台灣海峽的和平與穩定對國際社會極為重要」。

關於在釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊日本專屬經濟區（EEZ）內確認到的中國浮標，岸田要求中方立即撤除。他在會上也提出，希望在華被拘的日本人早日獲釋。

岸田提議擴大利用部長級「日中經濟高層對話」和「日中高級別人文交流磋商機制」的合作，並呼籲圍繞恢復進口日本牛肉和擴大進口大米展開協調。他還提出希望恢復日本人短期赴華免簽措施。李強提及歷史問題的重要性。

▼中國國務院總理李強5月26日展開訪韓行程，韓國總統尹錫悅舉行會議，請點擊放大觀看現場圖片：

韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和李強5月27日在三國峰會舉行後，呼籲亞洲鄰國加強合作。

李強表示，這次峰會是一個「新的開始」，並呼籲各國推動多邊主義，反對貿易保護主義。

尹錫悅在首爾會談後舉行的聯合新聞發布會上發表講話，呼籲國際社會對朝鮮預計發射的間諜衛星做出強烈反應，岸田要求平壤停止該計劃。

▼中國國務院總理李強5月26日專機抵達韓國，請點擊放大觀看現場圖片：