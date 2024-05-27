朝鮮軍事偵察衛星發射失敗　火箭半空爆炸　料新開發引擎問題

朝鮮官方朝中社證實，國家航空宇宙技術總局周一（5月27日）晚上10時44分，在西海衛星發射場，利用新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1-1」。但技術總局副總局長表示，新型衛星運載火箭第一級飛行異常，空中爆炸，發射任務失利。現場指揮部專家組初步判定，問題出在新開發的液體燃料火箭引擎，當局將對事故展開調查，並研究其他可能原因。



日本政府當地時間27日晚上10時46分通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）向沖繩縣南部發送訊息，稱朝鮮或發射可能是彈道導彈的物體，籲人們尋找掩護。韓國軍方不久後也稱，朝鮮發射了種類不明的飛行物體。一名政府官員告訴日本放送協會（NHK），朝鮮的發射「似乎出現了某種麻煩，例如爆炸。」



日本政府透過其J-ALERT廣播系統，向沖繩縣南部民眾發出緊急警告，要求他們躲避朝鮮發射導彈的可能威脅：「看來有一枚導彈從朝鮮向沖繩縣方向發射，請撤離。一旦我們收到進一步的訊息，會再作通知。」

政府其後稱飛行物不再有墜落或飛過天空的可能性，因此撤除J-ALERT警報。沖繩都市單軌電車晚上11時5分逐步恢復運作。

防衛省一名高級官員在接受NHK記者採訪時表示，「從媒體畫面中顯示的火焰顏色判斷，有可能是液體燃料燃燒，但我們目前正在分析細節。」

NHK同日晚上引述前日本海上自衛隊司令香田洋二指出，火箭無法正常飛行，可以斷定發射失敗。

▼NHK在報道中指出，從片中看到橙色火焰猛烈冒出的情況，似乎是發生爆炸：

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韓國聯合參謀本部（韓聯參）27日晚10時56分宣布類似訊息，以及在發給記者的訊息中指出，朝鮮在黃海向南發射這枚導彈。惟部門在訊息中沒提供更多細節，包括發射地點。

韓聯參稱朝鮮從平安北道東倉里一帶向朝半島西部海域南側發射型號不明的飛行器。

韓聯參稱已偵測到殘骸墜海。

中國、韓國與日本領導人5月27日在韓國首爾舉行三國峰會之際，與此同時，日本內閣官房5日27日凌晨宣布，已收到朝鮮方面通知，計劃5月27日至6月4日期間，向黃海和呂宋東部海域發射人造衛星。

日本外務省指出，美國、韓國、日本一致認為，朝鮮使用彈道導彈技術發射衛，違反了聯合國決議，促朝方取消計劃。

日本內閣官房稱，朝鮮是於27日凌晨通知日本海上保安廳，指人造衛星發射預定將在27日午夜至下個月4日午夜之間進行，就計劃內的海域發布航行警告。

中日韓峰會5月27日結束，3國領導人在聯合聲明中重申「朝鮮半島無核化」立場。朝鮮27日下午譴責聯合聲明是對朝方嚴重的政治挑釁和主權侵犯。

路透社5月27日引述一位不願透露姓名的發言人在朝鮮官方媒體報道的聲明，稱中日韓討論無核化構成了嚴重的政治挑釁和主權侵犯。他補充說，此舉否定朝鮮不可侵犯的主權以及反映全體人民一致意願的憲法。

中國、日本和韓國在首爾舉行自2019年以來的首次三方峰會，尋求在安全領域進行合作，峰會後發布的聯合聲明稱，「重申對地區和平與穩定、朝鮮半島無核化的立場」。

中國總理李強未有批評朝方，而是呼籲各方緩和緊張局勢。韓國總統尹錫烈和日本首相岸田文雄則敦促朝鮮放棄發射第二顆間諜衛星的計劃。