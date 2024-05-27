中日韓峰會登場　法媒：朝鮮暫且放一放　聚焦貿易尋求外交勝利

中日韓峰會5月26至27日將在韓國首爾登場，香港01整理部份外國媒體對事件的報道與評論。有日媒分析認為，自由貿易與朝鮮問題是3國峰會的重要議題。但法媒認為，與會國將「捨難取易」。



法新社稱，由於中日韓三國在朝鮮核威脅和俄烏戰爭等關鍵問題上的立場截然不同，因此很難達成共識。但法新社引述專家們說，日韓希望與中國改善貿易關係，紓緩與北京的緊張關係。

法新社稱儘管朝鮮進行愈來愈多先進武器試驗，以及解放軍進行圍台軍演，但它引述專家稱，預計此次峰會將忽略安全問題，尋求共同點，以輕鬆贏得外交勝利。

日本共同社5月25日指，峰會上，3國料將討論秉持自由公平原則的國際經濟秩序，以及處理陷入停滯的中日韓自由貿易協定（FTA）談判。

對朝鮮措施方面，由於朝方持續進行核武與導彈研發，日韓透過加強與美國合作加以對抗，中國則與朝鮮保持良好關係。共同社分析，為維持東北亞的和平穩定，日韓將力求與中國確認「朝鮮半島完全無核化」的立場。

報道預計，預計3國能夠就在應對傳染病和少子老齡化等共同難題上合作，達成共識。

中日韓峰會：韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國總理李強2024年5月27日在韓國首爾青瓦台出席三邊峰會。（Reuters）

韓聯社5月26日在報道峰會時，引述日本共同社及《產經新聞》稱，會談舉行前一天，日本陸上自衛隊今天在靜岡縣東富士靶場進行日本最大規模的實彈訓練演習「富士綜合火力演習」。

韓聯社引述《產經新聞》稱，日方此舉「目的是訴諸其在島嶼保衛戰的應對能力」。

韓聯社指出，這次演習是在岸田文雄與李強在首爾會晤前開始的，被解讀為象徵性地表現出兩國緊張關係。韓聯社也引述有預測稱，在本次韓中日峰會上尋求加強安全領域合作並不容易。

韓國《中央日報》稱，中方提及的「抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化」，再談到韓中的產業網和供應網「深度互嵌」，似乎是想在美國對華施壓中將韓國拉近。

▼韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國總理李強5月27日在三國峰會舉行後，呼籲亞洲鄰國加強合作：