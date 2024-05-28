俄烏戰爭｜澤連斯基訪西班牙　獲承諾提供10億歐元軍援

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）5月27日到訪西班牙，與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）會面，雙方在馬德里簽署協議，西班牙承諾今年向烏克蘭提供價值10億歐元的軍事支持。



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西班牙《國家報》（El Pais）報道，西班牙將向烏克蘭運送十幾枚美製愛國者防空導彈、19輛二手德製豹型坦克，以及反無人機裝備及彈藥。西班牙政府官員拒絕證實報道內容。

桑切斯與澤連斯基會面後表示，烏克蘭尋求提供愛國者導彈發射器，西班牙目前還不可能交付，但會致力提供導彈。

澤連斯基稱，烏克蘭至少還需要7台愛國者發射器。他指出，俄軍本月使用了約3,200枚導引航空炸彈，稱烏克蘭沒有足夠的防空導彈來應對。「那些害怕向我們提供這類武器的盟友應該明白，防空是防禦，不屬於進攻。」

在與桑切斯會面之前，澤倫斯基在停機坪獲西班牙國王菲利浦六世（King Felipe VI）迎接，反映西班牙對其到訪的重視。