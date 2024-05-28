俄烏戰爭｜澤連斯基訪西班牙 獲承諾提供10億歐元軍援
撰文：蕭通
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）5月27日到訪西班牙，與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）會面，雙方在馬德里簽署協議，西班牙承諾今年向烏克蘭提供價值10億歐元的軍事支持。
+2
西班牙《國家報》（El Pais）報道，西班牙將向烏克蘭運送十幾枚美製愛國者防空導彈、19輛二手德製豹型坦克，以及反無人機裝備及彈藥。西班牙政府官員拒絕證實報道內容。
桑切斯與澤連斯基會面後表示，烏克蘭尋求提供愛國者導彈發射器，西班牙目前還不可能交付，但會致力提供導彈。
澤連斯基稱，烏克蘭至少還需要7台愛國者發射器。他指出，俄軍本月使用了約3,200枚導引航空炸彈，稱烏克蘭沒有足夠的防空導彈來應對。「那些害怕向我們提供這類武器的盟友應該明白，防空是防禦，不屬於進攻。」
在與桑切斯會面之前，澤倫斯基在停機坪獲西班牙國王菲利浦六世（King Felipe VI）迎接，反映西班牙對其到訪的重視。
澤連斯基籲中美領袖參加6月和平峰會 中國外交部回應普京再放風提「就地停火」 烏克蘭如何才會接受「朝韓模式」？路透社：美官員稱將派人出席烏克蘭和平峰會俄羅斯空襲哈爾科夫五金超市黑煙席捲半空 至少12死43傷