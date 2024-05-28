多國代表布魯塞爾開會　推動落實兩國方案支持巴勒斯坦

來自38個國家的代表5月26日在比利時布魯塞爾（Brussels）討論加沙戰事。會議由沙特阿拉伯外相費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）和挪威外相艾德（Espen Barth Eide）共同主持，巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔沙（Mohammad Mustafa）和歐盟外交與安全事務高級代表博雷利（Josep Borrell）亦有參與，討論加沙地區的人道救援，和推動落實兩國方案等議題。



會議討論了立即停火、釋放囚犯和人質以及停止在巴勒斯坦被佔領土上所有非法單方面行動的必要性，包括對拉法過境點（Rafah Crossing）的控制。

沙特外長費薩爾表示，加沙地區的人道救援情況急速惡化，已經去到完全不能接受的程度，必須立即停火和釋放所有人質。歐盟外交與安全事務高級代表博雷利則認為，人道救援和釋放人質都刻不容緩，但我們必須重啟落實兩國方案的進程才能長久保證該地區的繁榮和安全。

比利時外長拉比卜（Hadja Lahbib）表示：「我們的目標很明確：以色列人和巴勒斯坦人安全與和平地相鄰共存的兩國解決方案，因為兩國解決方案是保證巴勒斯坦人和以色列人之間和平的唯一途徑。防止衝突升級並確保該地區各國人民之間的穩定與共存。