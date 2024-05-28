以巴問題　中阿將有「共同聲音」

5月27日上午，中國外交部就中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議舉行中外媒體吹風會。中國副外長鄧勵表示，中國外長王毅會同阿拉伯外長就巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成中阿共同聲音。



據澎湃新聞消息，關於論壇部長會期間中阿雙方會否就巴勒斯坦問題共同發聲的問題，鄧勵回答稱，在本屆論壇部長級會議上，中方王毅外長會同阿拉伯外長就巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成中阿共同的聲音，目標就是要盡快結束加沙衝突，實現和平，同時推動國際社會以更大的決心和更具體的行動去執行兩國方案，最終實現中東地區的長治久安。

對於當前巴以衝突局勢，鄧勵表示，關於加沙衝突，有三個近階段目標和長期目標是中方一直堅持的。

從近期看，中方要求的是立即停火止戰，切實落實聯合國安理會通過的停火決議。第二，要著力緩解人道危機，包括保障人道救援，反對強制遷徙巴勒斯坦人民和對加沙民眾的集體懲罰。第三，要防止這場衝突的外溢影響，維護整個地區的和平穩定。

從遠期看，中東問題始終得不到解決，根本在於巴勒斯坦獨立建國一直沒有實現，這個延續了幾十年的歷史不公一直沒有得到糾正，真正地執行兩國方案，通過政治手段解決各方的關切，實現巴勒斯坦獨立建國這一目標，才是最終徹底解決中東問題，實現中東地區和平與安全的根本出路。

據中國外交部網站消息，經中阿雙方共同商定，中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議將於5月30日在北京舉行。中國國家主席習近平將出席會議開幕式併發表主旨講話。

中共中央政治局委員、外交部長王毅將同阿方主席、毛里塔尼亞外長馬爾祖克共同主持會議。阿拉伯國家外長或代表及阿盟秘書長將出席會議。

應中國國家主席習近平邀請，巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼斯總統賽義德、阿聯酋總統穆罕默德將於5月28日至6月1日對中國進行國事訪問，並出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。