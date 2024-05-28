巴布亞新畿內因亞山泥傾瀉：數千人須撤離災區　尋獲生還者機會渺

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）北部恩加省（Enga）5月24日發生山泥傾瀉，當地的Kaokalam村被掩埋。當局初步估計有2000多人被埋，政府已下令數千名居民撤離仍可能發生山泥傾瀉的地區。聯合國兒童基金會巴紐事務專員Niels Kraaier表示，被活埋的人不太可能活下來，目前搜索人員不是執行救援任務，而是尋找遺體任務。



據路透社5月28日報道，恩加省災害委員會主席察卡（Sandis Tsaka）透露，山泥傾瀉地區仍然非常不穩定。他們經常聽到山泥塌陷造成的爆炸聲，而且不時有岩石和碎片從山上掉下來。

察卡稱，災區及其鄰近地區已進入緊急狀態，當地總人口在4,500至8,000人之間，惟當局尚未命令所有人撤離。軍事人員已經設立檢查站，以幫助將居民轉移到疏散中心。

察卡以無法確認當地居民人數為由，拒絕透死亡人數。巴布亞新畿內亞國家災害中心27日曾告知聯合國位於莫爾茲比港的辦事處，山泥傾瀉已造成超過2,000人被埋。截至27日，當局僅從廢墟中掘出5具屍體。

在當地發生傷亡慘重的天災之際，躍登報章版面的卻不是相關消息，而巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）可能在國會面臨不信任動議。反對黨數天前提名退出內閣的佩塔（Rainbo Paita）為候補總理。在群起退出馬拉佩內閣的18名部長中，財政部長佩塔是其中一人。