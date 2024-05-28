沖繩藍洞潛水意外　50歲女下水15分鐘後昏迷送院不治

日本沖繩著名潛水熱點藍洞（日語名稱青の洞窟，又譯作青之洞窟或青洞）發生致命意外，一名50歲的女子5月26日在藍洞潛水時出事，下水15分鐘後昏迷。她被指導員救起送院，惜最終證實死亡。海上保安部正在調查意外原因。



事發在5月26日上午11時20分，一水上活動公司職員報警，稱一名參加潛水活動的50多歲女子昏迷。消防員接報到場將她送院，可惜在下午4時20分左右證實死亡。

日本放送協會27日稱，姓名譯音為美和Crouch的女子來自東京，她與潛水指導員及其他乘客等一行5人在當地時間早上約10時30分離開港口，在恩納村的真榮田岬潛水。

沖繩放送27日稱，她下水15分鐘後失去意識，指導員帶着她浮上水面。50歲女子在心肺停止的情況下被緊急送院。

第十一管區海上保安本部稱，截至今年5月27日，該縣已有26人在進行潛水或浮潛時發生事故，比2023年同期增加6人；其中今年迄今6人死亡，較2023年同期少3人。

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