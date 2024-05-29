暴增12倍　巴西成為中國新能源車最大出口市場

據路透社5月27日消息，巴西已經超過比利時，成為中國新能源汽車（含純電動汽車和混合動力汽車）最大出口國。報道援引中國乘聯會數據稱，4月，中國向巴西出口的新能源汽車達到40,159輛，同比增長1202%，這使得巴西連續第二月成為中國新能源汽車的最大出口市場。



路透社稱，在歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查之際，中國車企在歐洲以外市場的銷量增加。

隨着南美國家積極推動本土汽車生產，巴西計劃2024年7月起逐步提高新能源汽車的進口稅，中企已經開始增加對巴西本土產能的投資。

2024年4月，中國新能源車十大出口市場、成長、增減量。（觀察者網）

文章援引的數據來自乘聯會秘書長崔東樹5月23日在社交平台發布的《2024年1-4月中國汽車出口市場分析》。

根據乘聯會數據，2024年4月，中國汽車出口總量的前五國家分別為：俄羅斯93,478輛、巴西47,389輛、墨西哥38,997輛、阿聯酋31,237輛、比利時27,293輛。

新能源汽車方面，2024年4月，中國出口新能源汽車20.7萬台、同比增長58%；1-4月出口新能源車66萬台、同比增長27%。

4月，中國新能源汽車出口總量的前五國家分別為：巴西40,159輛、比利時25,298輛、英國16,287輛、泰國13,906輛、澳洲12,353輛；4月中國新能源汽車出口同比增量最大的前五國家分別為：巴西37,074輛、比利時6,339輛、墨西哥6,325輛、英國5,179輛、阿聯酋5,025輛。

就2024年1-4月新能源汽車出口總量來看，比利時（88,816輛）仍高於巴西（85,466輛）。

2024年4月25日，江蘇連雲港東方港務分公司碼頭，滾裝輪正在裝載新能源汽車出口。（觀察者網）

崔東樹提到，中國新能源車出口向發達國家市場呈現高質量發展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年比利時、西班牙、斯洛文尼亞和英國等發達國家持續成為出口亮點，而2024年對巴西等南美洲國家出口走強。

崔東樹表示，雖然新能源汽車出口歐洲暫時放緩，期待隨着中企對歐洲反補貼影響的逐步適應，中國對歐洲出口回升向上。

路透社提到，巴西計劃7月起提高新能源汽車的進口稅，中國車企已經開始規劃將部份產能轉移至巴西。比亞迪已開始在巴西建設一個大型生產基地，新工廠預計將於2024年底或2025年初投入運營。

2023年11月14日，巴西聖保羅州（São Paulo），比亞迪太陽能板和電動巴士底盤生產工廠的工人。（觀察者網）

長城汽車去年宣布，其位於巴西的伊拉塞馬波利斯工廠計劃於2024年5月開始運營。

路透社還注意到，2024年前4個月，俄羅斯是中國整車出口的最大市場，達到268,779輛，同比增長23%；墨西哥和巴西緊隨其後，分別為148,705輛（同比增長27%）和106,448輛（同比增長532%）。

據日經新聞5月早些時候報道，巴西對平價電動汽車和插電混合動力車的需求增加，這也讓中國車企2024年1-4月在巴西的銷量大增8倍。日經新聞指出，這削弱西方汽車製造商在巴西市場上的地位。

2023年全年，中國汽車製造商在巴西的市場份額僅有3%不到，而2024年4月， 比亞迪、奇瑞汽車和長城汽車占據7%的市場份額。

本文獲《觀察者網》授權轉載

