美財政部放寬古巴小型私企管制　准開美國銀行戶口及跨境使用

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）5月28日宣布，修訂部份《古巴資產管制條例》（Cuban Assets Control Regulations），以落實總統拜登（Joe Biden）支持古巴人民的承諾。新修訂包括支持獨立的私營企業開設美國銀行帳戶，並擴大古巴人民獲得某些金融服務的機會，包括恢復允許 「迴轉式轉賬」(U-turn transaction)。



OFAC 將授權古巴的獨立私營商家開設美國銀行帳戶，並透過遙距方式管理及使用，包括透過網上支付平台，無論他實際身處美國、古巴或其他國家。 但只限於其企業在古巴境內僱員不超過100人，且必須屬於私人營運， 以確保古巴官員和古巴共產黨成員不會受益。

此外，美國將恢復自2019年起禁止的「迴轉式轉賬」(U-turn transaction)，前提是資金往來人士均不在美國的管制名單。

授權擴大服務以促進網絡自由

OFAC並公布，新修訂包括授權提供視訊會議、電子學習、自動翻譯、IT 等網路服務，並為私人企業提供遠端資料儲存等雲端服務，以支援與網上通訊相關的服務，促進古巴的網絡自由。此外，OFAC 進一步授權原產於古巴的軟件和應用程式，經美國出口或再出口到第三國，以擴大古巴獨資企業在應用程式商店，向全球提供其軟體和應用程式的能力。

美國自1960年代起，對古巴政府實施的貿易禁運，並中斷雙方銀行系統的連結。 目前，古巴民眾可親身到美國開設銀行帳戶，但一旦返回古巴，就無法透過網絡等方式跨境動用資金。美國官員表示，拜登政府認為有必要推動古巴私營企業繼續發展。

古巴正面對數十年來最嚴重的經濟危機，通脹飆升導致古巴披索大幅貶值，這些危機因為美國制裁而雪上加霜，由於糧食及能源短缺，該國民眾近期多次示威。

雖然美國官員強調， 如果私企持有人已列入美方禁制名單，其企業將無法從新規定受益。不過，美國多名古巴裔國會議員反對修訂，認為古巴沒有真正自由的私人企業，全部均受到政府控制，且持有人均與政府和統治精英有聯繫。