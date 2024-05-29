阿拉伯四國元首同期訪華為何「重磅」？阿拉伯世界向東看趨勢受矚

本週，中國外交迎來「阿拉伯時間」。



應中國國家主席習近平邀請，巴林國王哈馬德（Hamad bin Khalifa Al-Thani）、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、突尼斯總統賽義德（Kais Saied）、阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）5月28日至6月1日對中國進行國事訪問並出席中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）2024年5月28日上午抵達北京，開始對中國進行國事訪問，並將出席中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。（CGTN記者團微博）

2024年是中阿合作論壇成立20周年。外交部發言人汪文斌日前表示，此次會議是首屆中國—阿拉伯國家峰會後中阿合作論壇舉辦的首次部長會，具有承前啟後的重要意義。

「加強對話與合作、促進和平與發展」是中阿合作論壇的宗旨。在巴以衝突延宕、加沙人道主義危機加劇的當下，本次會議將如何就巴以問題發聲引發外界關注。

「五國元首共同出席，份量相當重」

部長級會議是中阿合作論壇的長期機制，由各國外長和阿盟秘書長組成，每兩年在中國或阿盟總部或任何一個阿拉伯國家輪流舉辦一次部長級例會，必要時可以召開非常會議。

外交部副部長鄧勵在5月27日的吹風會上介紹，5月30日上午，中國國家主席習近平將同四位阿拉伯國家元首共同出席部長會的開幕式並發表主旨講話。

觀察者網注意到，包括本屆會議在內，十次中阿合作論壇部長級會議，有五次在中國舉辦，而四位阿拉伯國家元首同期到訪並出席部長會開幕式尚屬首次。

埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）結束巴林的行程後訪華。圖為2024年5月15日，巴林王儲阿勒哈利法（Salman bin Hamad Al-Khalifa，右二）會見前來麥納麥出席第33屆阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議（阿盟峰會）的埃及總統塞西（左二）。（Bahrain News Agency/Handout via REUTERS）

「五國元首共同出席部長級會議開幕式，可以說份量相當重。」中國國際問題研究院發展中國家研究所研究員董漫遠對觀察者網表示。

寧夏大學中國阿拉伯國家研究院執行院長牛新春說：「習主席同四位阿拉伯國家元首共同出席部長會開幕式，這是比較罕見的。無論是阿拉伯國家還是中國，對中阿合作論壇都愈來愈重視了。過去20年，該論壇在中阿合作方面發揮了關鍵作用。」

2024年5月28日，中共中央政治局委員兼外交部長王毅在北京會見來華出席中阿合作論壇第十屆部長級會議的也門外長贊達尼。（中國外交部網站）

自2004年誕生以來，中阿合作論壇框架內已建立起涵蓋各領域的19項機制，共發布各類成果文件85份，成為推進中阿務實合作的有效抓手。

鄧勵在吹風會上透露，5月30日的部長會開幕式之後，中共中央政治局委員、外交部長王毅將同阿方主席、毛里塔尼亞外長馬爾祖克（Mohamed Salem Ould Merzoug）共同主持召開部長會，重點就落實領導人共識、拓展中阿各領域合作、加快推進中阿命運共同體建設，同阿方深入探討研究具體舉措。

由左至右：伊朗副外交部長卡尼、俄羅斯副外交部長兼普丁中東問題特使博格丹諾夫和哈馬斯國際關係負責人阿布·馬爾祖克於2023年10月26日在莫斯科舉行三方會議。（哈馬斯telegram）

鄧勵提到，王毅外長還將同阿方主席馬爾祖克、阿盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）共見記者，同與會的阿拉伯國家外長、阿盟秘書長舉行雙邊會見部長會議，計劃通過《北京宣言》《論壇2024年至2026年行動執行計劃》等成果文件，進一步凝聚中阿共識，規劃下階段合作。

為什麼是這四國？

在國事訪問方面，5月29日至31日，習近平主席將分別為哈馬德國王、塞西總統、賽義德總統和阿勒納哈揚總統舉行國事活動。屆時習主席將分別同四國元首會談，就雙邊關係和共同關心的地區國際問題交換意見。

2024年1月8日，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）到訪埃及，於首都開羅與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）會談。（法新社）

阿拉伯國家聯盟有22個成員國，巴林、埃及、突尼斯、阿聯酋有何特別之處？

董漫遠表示，巴林是阿盟輪值主席國，本月中旬剛舉辦第33屆阿盟峰會，哈馬德國王此次訪華，既是以巴林國家元首的身份，也是以阿盟輪值主席國元首的身份，這不但體現出巴林重視對華關係，也體現出阿盟對發展對華關係的重視。

據巴林通訊社消息，哈馬德訪華期間，兩國領導人將討論雙邊合作、當前國際和地區形勢以及第33屆阿盟峰會成果。

據埃及總統府消息，塞西總統訪華期間，兩國將討論如何建立更緊密的雙邊關係，以及在多個領域開闢更廣闊合作的前景。埃及方面特別指出，此次訪問恰逢埃及和中國建立全面戰略夥伴關係10周年。

加沙人道危機社埃及也帶來龐大壓力，2024年3月30日，在開羅，阿聯酋紅新月會的志工正在準備人道主義援助包裹。（REUTERS）

董漫遠表示，埃及是第一個同中國建交的阿拉伯國家，中埃關係一直非常友好，「埃及也是最早加入『一帶一路』倡議的國家之一，積極將本國發展戰略同『一帶一路』對接起來，大力支持中國同阿拉伯世界的合作。作為阿拉伯世界重要的政治大國，有埃及的參與，無疑會為中阿合作注入活力。」

埃及總統府發言人艾哈邁德（Azzam al-Ahmed）日前透露，兩國領導人將討論雙方共同關心的地區和國際問題，主要是加沙戰爭和恢復該地區穩定的途徑。此外，塞西還計劃會見幾家中國重要企業的負責人，預計將討論赴埃及投資的機會。

突尼斯總統賽義德於2019年10月當選並宣誓就職，這是他就任總統以來首次訪華。董漫遠指出，賽義德高度重視對華關係，「這兩年突尼斯面臨的內外挑戰較多，經濟形勢也不太好。在這種情況下，賽義德並不能抽出太多時間出國訪問，他能在非常有限的出訪機會中，把中國作為優先選擇，很不容易。」

董漫遠補充說，突尼斯傳統上很重視同歐洲、尤其是環地中海歐洲國家的關係，例如法國，但這些國家無法解決突尼斯目前面臨的困境，「可以說，賽義德總統把發展對華關係與擺脫當前突尼斯國內的政治、經濟困境，緊密地聯繫在一起。」

阿聯酋總統阿勒納哈揚上次訪華是在2022年北京冬奧會期間。董漫遠提及，當時阿勒納哈揚的身份還是阿布扎比王儲，這次是他首度以阿聯酋國家元首的身份訪華。

圖為2023年12月6日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）抵達阿聯酋阿布扎比，與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在總統府所在的國家宮殿（Qasr Al Watan）會面。（Reuters）

據阿聯酋通訊社消息，阿勒納哈揚訪華期間，兩國領導人將討論雙邊關係，經濟、發展和文化等領域的合作，還將討論雙方共同關心的地區和國際問題。今年是中國與阿聯酋建交40周年，在華期間將出席有關慶祝活動。

圖為2015年12月14日，中國北京，中國國家主席習近平會見時任阿聯酋王儲的阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）。（Getty）

中東新聞網站「Al-Monitor」指出，阿聯酋和中國在多個領域的合作關係正在加強：2023年以來，中國的蔚來汽車和小鵬汽車相繼和阿聯酋企業達成合作；2023年11月，阿聯酋和中國央行續簽規模達350億人民幣/180億迪拉姆（49億美元）的貨幣互換協議，上海證券交易所和杜拜金融市場簽署合作諒解備忘錄；2023年9月，阿聯酋主權財富基金穆巴達拉在北京開設辦事處……

「在發展創新、經濟結構轉型、綠色發展等多個領域，阿聯酋都是阿拉伯世界的領軍國家，可以說是充滿活力。」董漫遠說，「阿聯酋是中國在阿拉伯世界第一大貿易夥伴，阿聯酋對中國市場非常重視，對華投資也在快速增長。無論是中阿合作論壇，還是中阿經貿合作，阿聯酋都是重量級國家。」

巴以問題、中阿關係受外媒關注

外交部副部長鄧勵在吹風會上提及，中阿合作論壇第十屆部長級會議「將就巴勒斯坦問題發出中阿共同聲音」，這引起以色列媒體關注。《以色列時報》指出，中國歷來支持「兩國方案」解決巴以問題，並呼籲召開國際和平會議來解決衝突。報道提及，中國在2023年促成了伊朗與長期對手沙特阿拉伯之間的關係緩和。

2024年5月26日，以色列襲擊加沙走廊南部拉法流離失所者棲身的社區Tel Al-Sultan，導致該處發生大火。圖為27日大火未完全撲滅之際，有難民來到瓦礫堆尋找食物。（Reuters）

上海外國語大學中東研究所教授范鴻達對港媒表示，加沙危機和巴勒斯坦問題「肯定會成為議程的重點」。

董漫遠表示，中國同阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上的立場高度一致。核心共識首先是立即在加沙停火止戰，不要阻撓國際人道主義援助進入加沙，讓被以色列驅趕的民眾重返家園。第二，在推進「兩國方案」、支持巴勒斯坦國這個問題上，中阿立場也是一致的。

「本屆中阿合作論壇部長級會議期間，中阿可能會就巴勒斯坦問題發表共同聲明，內容可能涵蓋堅持巴勒斯坦獨立建國、支持巴勒斯坦內部和解。」董漫遠說。

牛新春指出，中國一直在為解決巴以衝突作出努力，希望通過斡旋巴勒斯坦內部來推動巴以和平。中國政府也在呼籲，要就巴以問題召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會。

4月30日，中國外交部發言人林劍證實，巴勒斯坦兩大政治派別巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在北京磋商，雙方就推進巴內部和解深入坦誠對話。另據半島電視台透露，法塔赫和哈馬斯將於2024年6月中旬在北京舉行下一輪會談，繼續討論相關議題。

哈馬斯最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh） 於2024 年3 月26日到訪伊朗。（Reuters）

近年來阿拉伯世界「向東看」趨勢明顯加強，讓一些西方國家陷入焦慮。在四國元首訪華、中阿合作論壇召開前夕，美媒記者在中國外交部吹風會上又拋出所謂「中東權力真空論」，並稱「中國近年在中東的外交活動有所增加」。

對此鄧勵回應道：「中國從來都認為中東沒有真空，中東的主人是中東人民。中東的問題應該由中東國家、中東人民通過協商自己解決。你注意到中國最近一段時間在中東外交更加活躍，實際上我們在中東促進和平的努力，從來就沒有缺席過。」

董漫遠認為，美國對阿拉伯國家的影響力持續減弱，「拜登政府減少對中東的投入只是一方面，更重要的是，美國長期偏袒以色列，在地區安全、民主人權等一系列問題上奉行雙重標準，這種虛偽的做法已經嚴重損害了美國在阿拉伯國家中的信譽，也損害了美國的國際信譽，必然會導致美國在有關地區影響力的下降。」

「當前中阿關係處於歷史最好時期，這種關係體現在雙方政治互信上，雙方在重大場合支持對方的核心利益與核心關切。」牛新春說，「另一方面，中阿在經濟上高度互補，阿拉伯國家是世界最主要的油氣產地，中國則是全球最大的石油進口國；中國的技術、工業產能、基建能力也在助力阿拉伯國家正在努力推動的經濟多元化和再工業化。」

從2022年12月舉行首屆中阿峰會到四國元首訪華、中阿合作論壇部長會召開，中阿關係越走越近。正如鄧勵在外交部吹風會所說，四國元首同期訪華並參加中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式，充分體現了中阿雙方團結合作、推動中阿關係不斷邁上新台階的共同願望。

本文獲《觀察者網》授權轉載

