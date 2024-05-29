中國公布南海新規　菲律賓總統：令人擔憂

俄衛網5月29日引述菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）5月29日對汶萊進行國事訪問期間表示，中國海警新規可能導致外國公民在南海被拘，這是一種升級，「令人擔憂」。



小馬可斯稱：「新政策威脅拘留我們自己的公民，這不一樣，這是局勢升級。」

小馬可斯還說，菲律賓「將利用與中國的任何接觸點來阻止侵略行動」，並允許菲漁民在南海捕魚。如果侵略行動得到控制，「那麼我們就可以以和平方式開展我們的所有業務」。

據中國海警局網站消息，為深入貫徹落實《海警法》，規範海警機構行政執法程序，2024年5月15日，中國海警局發布第3號令，公布《海警機構行政執法程序規定》，自6月15日起施行。根據《程序規定》，「對涉嫌違反出境入境管理的外國人」，需要作進一步調查的，經中國海警機構負責人批准，可以拘留審查。拘留審查的期限不得超過30，案情複雜的，經上一級海警機構批准可以延長至60日。

2023年12月10 日，菲律賓海軍警衛隊發布照片，顯示菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，一艘中國海岸警衛隊船向它發射水炮。菲方聲稱補給船受損，需被拖走。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

中國外交部發言人毛寧回應稱，《海警機構行政執法程序規定》的實施旨在規範海警機構行政執法程序，更好地維護海上秩序，符合國際的通行做法。任何個人和實體只要不存在不法的行為，就沒有必要感到擔憂。

毛寧表示，在南海升級局勢、頻頻挑釁的不是中方，而是菲方。中方同菲律賓對話溝通的大門是敞開的，但關鍵是對話要有誠意，對話成果要落到實處，而不是口頭上說要對話，行動上卻不斷地挑釁和生事。