南非大選投票中　料執政30年非洲人國民大會失多數議席

南非在5月29日開始進行選舉投票，今次大選旨在選出新一屆國會與省級國會。路透社20日引述近期發布的民意，南非第一大黨非洲人國民大會（ANC，簡稱非國大）或將結束長達30年在國會中保有多數席位的局面。



路透社20日引述當地智庫社會研究基金會（Social Research Foundation, SFR）近期發布的民調結果，根據2019年大選中選民66%的投票率進行模擬調查，非國大在17日的支持率為44.8%。

路透社分析指，選民對南非高失業率和犯罪率、頻繁停電以及黨內腐敗不滿，導致非國大逐漸流失民心，並認為今屆選舉是南非自1994年種族隔離結束後競爭最為激烈的一次選舉。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）2024年5月29日在索韋托（Soweto）的票站投票。拉馬福薩身兼非國大主席，他率領的非國大將面臨30年來最大挑戰。（REUTERS/Oupa Nkosi）

是次選舉為結束種族隔離制度後的第七次大選，選舉新一屆國會（國會下院）和省級國會。

南非獨立選舉委員會說，南非全國共設2.3萬個投票站，將從當天7時至21時向選民開放。據官方統計，本次大選註冊選民約2767萬人。共有70個政黨和11名獨立候選人參加全國和省級國會選舉。這是南非首次允許獨立候選人參選。選舉結果預計6月2日公布。

此次選舉被認為是南非結束種族隔離制度30年來競爭最激烈的大選。新華社29日引述選前民調顯示，非國大）仍將在大選中獲得最多選票，但受經濟低迷、電力危機、失業率和犯罪率居高不下等不利因素影響，其得票率可能首次跌破50%。

圖為2024年5月29日，一名身披非洲人國民大會（ANC）徽章的婦女在北開普省開普敦的票站中投票。（Reuters）

南非國會實行兩院制，由國會和全國省級事務委員會（國會上院）組成，任期均為5年。國會共設400個議席，其中200名議員通過全國大選產生，另外200名議員由省級選舉產生。

超過2,700萬選民登記參與投票，他們將憑手上選票，選出400名國會議員。根據南非憲法，新一屆國會產生後，國會議員將舉行會議，選舉產生南非新一屆總統。