南非訴以色列種族滅絕　國際法院可叫停加沙戰爭？

南非已將以色列告上海牙的國際法院(ICJ),指控以色列在加沙衝突期間對巴勒斯坦人犯下了種族滅絕罪。



作者:澳洲國立大學(The Australian National University)國際法教授Donald Rothwell



在激烈的武裝衝突中向法院提出種族滅絕指控是非同尋常的。

同樣,南非對以色列的指控也具有非同尋常且巨大的文化、外交、歷史和政治意義。以色列拒絕接受南非的指控,並誓言要對此案提出抗辯。

此類國際法庭案件通常要審理多年才能做出最終判決,但南非要求法院採取臨時措施(一種國際禁令),其初步聽證已於1月11日和12日在海牙舉行。

法院很有可能在1月底就南非提出的臨時措施做出裁決,有可能給以色列在加沙的軍事行動造成深遠影響。

訴訟的法律依據是什麼?

20世紀40年代納粹政權發動大屠殺,造成600萬猶太人死亡,1948年的《防止及懲治滅絕種族罪公約》(Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)(又稱《滅絕種族罪公約》(Genocide Convention))正是在這之後通過。

當時聯合國剛剛成立不久,《滅絕種族罪公約》成了新生的聯合國對大屠殺採取的最重要應對行動之一。其目的是明確界定滅絕種族罪行,防止其於今後發生,並使民族國家對滅絕種族罪負責。

以巴戰爭:圖為2023年12月30日,在以色列與哈馬斯之間戰爭持續期間,一輛以色列坦克在以色列-加沙邊境附近行駛。(Reuters)

《滅絕種族罪公約》被廣泛視為聯合國人權體系的支柱之一,共有153個締約國,其中就包括以色列和南非。

受控種族滅絕罪的締約國需要在國際法院的法庭上受審,而受控的個人則可能會在國際刑事法院(International Criminal Court ,ICC)接受審判。

《公約》將種族滅絕定義為:「意圖全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體而實施的行為」,其範圍包括:

- 殺害該團體的成員,或對該團體的成員造成嚴重身體傷害

- 故意使該群體處於某種生活狀況下以摧毀其肉體

- 採取防治生育措施

南非提出的訴訟內容是?

南非於2023年12月29日根據《滅絕種族罪公約》對以色列提起訴訟,在此之前,南非提交了一份長達84頁的訴訟申請書。

南非提起訴訟所依據的原則是,作為《滅絕種族罪公約》的締約國,南非有義務執行一項所有人都享有的法律權利,即阻止種族滅絕。公約的任何一個締約國都可以提起訴訟,不過南非早在10月30日以來,便一直就加沙的種族滅絕問題表達憂慮。

2024年1月11日,海牙國際法院就以色列被控種族滅絕案召開聆訊,大批巴勒斯坦支持者在法院外示威。(Reuters)

訴訟介紹了以色列在巴勒斯坦行為的歷史背景,講述哈馬斯在10月7日發動的恐怖襲擊,並詳細說明了隨後以色列在加沙採取的軍事行動。

訴訟特別關注以色列政治和軍事領導人的行動和行為,尤其是關於以色列打算如何應對哈馬斯襲擊他們所給出的說法,以及以色列在加沙的軍事行動和軍事目標的範圍和規模。

然後,南非詳細介紹了以色列在加沙戰役期間的實際軍事行為以及對巴勒斯坦平民造成的後果。這種行為與《滅絕種族罪公約》所定義的滅絕種族行為直接相關。

南非的訴訟由兩部分組成:一是針對以色列對加沙的巴勒斯坦人實施了種族滅絕的指控;二是對採取臨時措施(加快訴訟程序的國際法律術語)的緊急請求。

南非請求法院,勒令以色列的政治、軍事領導人以及以色列軍隊,立即停止對巴勒斯坦人民實施種族滅絕的任何活動。

南非將需要從法律和事實兩方面證明該案件可以受理:證明國際法院有權審理這一訴求,並證明該申請具有緊迫性,需要法院下令防止發生不可挽回的損害。

重要的是,在這一階段,南非不需要就種族滅絕給出決定性證據,這將在稍後的案情階段進行。但是,南非確實需要證明巴勒斯坦人正面臨無法挽回的傷害,並擺出事實,說明以色列的行為可以被視為種族滅絕。

毫無疑問,以色列將堅決抵制任何種族滅絕行為的說法,並辯稱其政治和軍事領導人在應對哈馬斯的威脅時所採取的行動符合國際法。以色列面對10月7日襲擊所產生的自衛權可能會格外受到關注。

2024年1月11日,海牙國際法院就南非指控以色列在加沙進行種族滅絕案,召開聆訊。(Reuters)

法院是如何審理這類案件的?

國際法院被推到了以色列與哈馬斯的衝突中間。

然而,國際法院並不需要扮演聯合國安理會的角色去解決這一爭端。作為聯合國機構,國際法院的職責純粹是執行《滅絕種族罪公約》和國際法。

儘管如此,法院會清楚認識到其作用的重要性,特別是在面對有關正在發生種族滅絕的指控時。這一點從法院迅速採取行動、審理南非的案件就可見一斑。

南非的臨時措施請求有兩種可能的結果。

法院可能拒絕採取臨時措施。例如,法院可能會主張對該案缺乏管轄權,令該案因技術性法律原因而不可受理,或者認為南非的指控缺乏事實依據。

法院也可能會支持南非的請求並下令採取臨時措施。任何不利於以色列的臨時措施裁決都會要求以色列大舉改變其在加沙的軍事行動。

但是,法院不能強制執行其裁決。例如,俄羅斯2022年入侵烏克蘭後,便無視國際法院的臨時措施令。

無論法院下達什麼命令,以色列都對哈馬斯的自衛權都會維持不變。

