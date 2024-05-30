以軍稱全面戰術控制費城走廊　布林肯促制定戰後方案

以色列軍方官員5月29日表示，以軍已對加沙接壤埃及邊境的「費城走廊」（Philadelphi Corridor）完成「戰術控制」，以切斷哈馬斯用於地下移動及補給的氧氣管道。隨著戰事發展，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日敦促以色列制定加沙戰後計劃，並警告如果缺乏方案，有可能出現混亂、無政府狀態，以及哈馬斯捲土重來。



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路透社引述以軍官員稱，以軍對「費城走廊」實施戰術控制，並不意味在整個走廊部署地面部隊，而是有能力切斷哈馬斯的氧氣管道。他又指出，以軍在拉法地區的軍事行動中，曾在10天內發現哈馬斯20條穿越埃及的隧道，相關資料已傳達埃及。

布林肯同日在訪問摩爾多瓦（Moldova）期間表示，雖然以色列在打擊哈馬斯方面取得進展，但必須制定戰後計劃，以杜絕之後出現混亂、權力真空，又或哈馬斯繼續掌權。他表示，哈馬斯與巴勒斯坦平民的聯繫密切，對徹底消滅哈馬斯增加難度。

對於以軍26日空襲拉法難民營造成嚴重傷亡，布林肯表示，無法核實以軍當時是否使用美國提供的武器，但指將是調查重點之一。

費城走廊連接加沙和埃及的邊界，全長14公里。根據1979年的《以埃和約》，該走廊被設為由以軍控制和巡邏的緩衝區。2005年，以軍單方面撤出加沙。2007年哈馬斯獲得加沙地帶控制權，該緩衝區被哈馬斯控制。哈馬斯被指沿費城走廊挖建地道，從埃及走私武器和物資。新一輪以巴衝突去年10月爆發後，以色列尋求重奪走廊控制權，以求切斷哈馬斯武器補給。