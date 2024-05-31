西班牙法官下令調查巴塞前球星碧基　涉非法收受款項

西班牙一名法官5月30日下令，向西班牙前國腳、巴塞隆拿前球星碧基（Gerard Pique）涉嫌就西班牙超級盃賽事移師沙特阿拉伯一事中非法收受款項問題展開正式調查。



路透社報道，西班牙的法院文件顯示，有迹象顯示碧基旗下的公司Kosmos與西班牙足總的協議中有不當情況。

法庭文件提到，時任西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）、碧基及沙特政府擁有的Sela Sport Company在2019年簽署協議，同意將西班牙超級盃每年在上演，Kosmos將獲得4000萬歐元作為「成功花紅」。

負責處理案件的法官洛迪高（Delia Rodrigo）指出，今次訴訟中所調查的事實，是源於合約或協議中可能有刑事影響的違法行為。

法院在2022年6月開始調查西班牙足總與Kosmos達成協議時，魯比爾斯是否干犯管理不當罪。當地警方今年3月搜查西班牙足總總部及一間屬於魯比爾斯的大宅，而他否認有任何不當行為。

碧基曾為巴塞到沙特參加超級盃賽事，他原本在未來六年中，每年獲得400萬歐元，其後再延長四年。當時擔任西班牙足總財政部門首長、現任足總主席洛查（Pedro Rocha）並沒有延長有關協議一事召開財政委員會分析。