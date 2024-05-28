西班牙挪威愛爾蘭承認巴勒斯坦國　料續有國家跟隨

西班牙、愛爾蘭和挪威5月28日宣布正式承認巴勒斯坦國。西班牙承認以東耶路撒冷為首都，由巴勒斯坦民族權力機構領導的巴勒斯坦國。愛爾蘭則承認巴勒斯坦是一個主權獨立國，將互相建立外交關係。挪威表示，這是兩國關係里程碑。



西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）28日在馬德里發表電視演說稱，該國承認的巴勒斯坦國，是由巴勒斯坦民族權力機構領導，領土包括加沙走廊和約旦河西岸在內，並以東耶路撒冷為首都。

他在演講中表示，除非全部有關方都同意，否則不會承認1967年後巴勒斯坦邊界的任何變化，他28日晚些時候正式批准承認。

2023年5月12日，美國總統拜登（不在圖中）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室會見西班牙首相桑切斯。（Reuters）

愛爾蘭政府28日發聲明指，愛爾蘭正式承認巴勒斯坦是一個主權獨立的國家，並同意雙方建立全面的外交關係，愛方將在拉馬拉（Ramallah）設立大使館並任命駐巴勒斯坦大使。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）稱他認為須向全世界發出一個訊號，就是國際社會是有實際行動可採取；就在當其他人試圖令人傷心地將兩國解決方案炸毀時，幫助保持外界對方案的希望，以及讓它的目的地繼續存在。

哈里斯再次呼籲，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）傾聽世界的聲音，制止在加沙的人道主義災難。

美媒28日稱，挪威外交部長艾德（Barth Eide）在聲明中表示，「30多年來挪威一直是巴勒斯坦國最堅定的支持者之一。挪威正式承認巴勒斯坦為一個國家，這是挪威與巴勒斯坦關係的里程碑。」

路透社報道指，馬德里、都柏林和奧斯陸稱做出一決定，是為加大努力以達成以哈停火。

在以巴衝突持續7個月後，以色列發現自己愈來愈孤立。承認巴勒斯坦國主要是一種象徵行動，但西班牙、愛爾蘭和挪威希望藉此積聚動力，促使更多歐盟國家向它們看齊。

西班牙外交部長阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）28日稱，三國此舉意味着聯合國193個成員國中的146個已承認巴勒斯坦國。

歐盟27個成員國中，瑞典、塞浦路斯、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞和保加利亞已承認巴勒斯坦國。斯洛維尼亞預計30日批准承認，馬耳他已表示正在考慮。

英國、澳洲和斯洛文尼亞在近幾個月，也稱可能承認巴勒斯坦國。

法國認為現在還不是承認巴勒斯坦國的時候，德國則與以色列最堅定的盟友美國持相同立場，拒絕單方面承認巴勒斯坦國。

美國和德國堅決認為兩國解決方案只能通過對話實現。