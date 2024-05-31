OpenAI：中俄等組織以AI技術政治宣傳　圖藉社交媒體影響全球輿論

ChatGPT製造商OpenAI 於5月30日表示，發現俄羅斯、中國、伊朗和以色列的組織，正利用該公司的AI工具展開政治宣傳，試圖影響世界各地的政治輿論。OpenAI 表示，已刪除5個組織的帳號。這些組織被指使用OpenAI的技術來撰寫帖子，將其翻譯成各種語言，並建立軟件協助自動發布到社交媒體。



OpenAI 的報告提到5個組織，包括據指源自中國的Spamouflage，該組織被指使用 OpenAI的技術來研究社交媒體上的活動，並用中文、韓語、日語和英語撰寫貼文。一個名為International Union of Virtual Media的伊朗組織，也使用OpenAI的技術來發帖。

圖為2024年3月3日，俄羅斯羅斯托夫一個車站。一輛烏軍的步兵戰車被放置展示，宣揚俄羅斯軍隊。這輛戰車在俄烏衝突期間被俄軍撿獲。（Reuters）

俄組織宣傳「美國不應支持烏克蘭」

Bad Grammar被指是俄羅斯組織，疑使用OpenAI技術協助製作程式，可自動Telegram 上發佈信息。此外，Bad Grammar也使用OpenAI技術，產生俄語和英語的貼文和評論，宣傳美國不應支持烏克蘭。

以色列公司就加沙戰爭宣傳挺以

報告指出，一家名為Stoic的以色列政治競選公司，使用OpenAI技術發布有關加沙戰爭的親以色列帖子，目標對象為加拿大、美國和以色列的民眾。Meta亦於29日公布，刪除了 Stoic使用的510個Facebook帳戶和32個Instagram帳戶。 Meta表示，這些帳號冒充美國大學生、非裔美國人等發表親以言論，並指「激進穆斯林」正威脅加拿大的自由價值。

2024年5月28日，在美國華盛頓，一名男子在白宮外舉起支持以色列的旗幟。（Reuters）

OpenAI情報和調查團隊的首席研究員Ben Nimmo稱，雖然這些組織在社交平台粉絲很少，但留意到他們產生的文本數量增加，且錯誤減少。Nimmo又稱，可能仍有其他同類組織使用 OpenAI 的工具，而尚未被該公司發現。