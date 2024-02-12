AI玩轉大選年？印尼選前宣傳良器　網絡卻充斥假片蘇哈托翻生拉票

印尼2月14日舉行總統大選，人工智能（AI）技術的角色愈見突出，它既是政黨展開宣傳活動的良器，但AI深偽（Deepfake）影片卻也充斥網絡，如有政黨發布的前總統蘇哈托（Suharto）「翻生」拉票片段熱傳，宣傳手段引發爭議。



2024被稱為「超級選舉年」，印尼、俄羅斯、美國等都會舉行大選，路透社2月8日報道指，生成式AI（Generative AI）或改變今年的選舉，在臨近的印尼選舉中，AI角色便愈見吃重。

在AI助攻下，宣傳成本可望推低，熱門候選人、現任國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）的團隊便用AI製作各式各樣的Q版總統候選人、副總統候選人圖像，融入到各類宣傳物品如海報、拉票影片、貼紙、紀念品等。

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在社交網站上，這些用AI製作的Q版人物會擺出愛心手勢、抱着貓咪，以吸引年輕選民。在宣傳片內，政黨會用AI技術繪畫小孩子，以避開「政治廣告不能聘用小孩」的規則。

普拉博沃的團隊除了利用AI製作競選圖像外，也使用它來追蹤選民網上反應、建立互動式聊天機械人和鎖定目標選民。

AI既成為宣傳良器，但AI Deepfake的問題也是印尼選前的焦點話題，尤其是表態支持普拉博沃的專業集團黨（Golkar）成員1月發布前總統蘇哈托（Suharto）拉票的假影片，「他」在片內說道「我是印尼第二任總統蘇哈托，誠邀您投選專業集團黨的代表。」蘇哈托早於2008年逝世，終年86歲。

專業集團黨為蘇哈托過去領導的政黨，但此手段引發爭議，部份選民不滿指這在道德上有錯，「從何時開始用死人製作深偽影片變得合乎道德了？」

↓ 假片注意：蘇哈托「翻生」拉票 ↓

這並非印尼首次有政治領域的假影片引發熱議，2023年10月，一段印尼總統佐科維多多說中文的片段也挑起公眾對AI技術的討論。

佐科維多多在片內說道「我曾經是個商人長大，22年之久…… 我不喜歡事情變得更加複雜，我喜歡事情簡單且高效。」雖然部份講話內容的意思並不清楚，但可見他的口型配合其中文讀音，令人容易以為是真片段。

印尼政府之後批評影片試圖誤導民眾，呼籲不要亂在網絡散播惡作劇內容。

↓ 假片注意：佐科維多多「說中文」片段 ↓