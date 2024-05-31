香格里拉對話揭幕：亞太安全架構「翻修中」中美在區內爭奪影響力

英國國際戰略研究所（IISS）發表報告指出，中美兩國持續在亞太地區爭奪擴大影響力，但發生在歐洲和中東的衝突分散了美國的注意力。



英國國際戰略研究所星期五（5月31日）在第21屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）期間發布《2024年亞太地區安全評估》報告。報告提到，「對華強硬」已成為美國跨越黨派分歧的主旋律，例如無論是貿易戰、關稅還是技術管制，民主黨籍總統拜登擴大並完善了共和黨籍前總統特朗普的做法。

報告也說，中國在經濟、軍事和安全問題上的脅迫讓區域各國感到不安，但它們仍須依賴北京的經濟實力，來實現它們的經濟繁榮。在看好中國經濟前景之餘，如何處理中國的脅迫行為，是許多決策者始終關注的問題。

拜登就任以來，美國軍艦已多次通過台海，引發中國國防部與解放軍東部戰區的強烈抗議。（美國第七艦隊官網）

主編拉克斯馬納（Evan Laksmana，暫譯）在報告中指出，中美戰略競爭不再局限於國防和軍事決策者所關注的安全問題，經濟、科技、社會、外交和其他領域的聯繫日益緊密，也出現競爭。

拉克斯馬納說，亞太安全架構「正在進行翻修」，它的關鍵柱子——經濟一體化、防務合作關係和以東盟為首的多邊主義等，因區域環境惡化而受到衝擊。

「目前尚不清楚翻修的範圍有多廣、時間有多長，以及最終的結構會是什麼樣子，但冷戰後的區域安全架構正在慢慢為一個尚未完成的新模式讓路。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

