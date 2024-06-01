特朗普封口費案罪成後　競選團隊隨即網上籌得近3500萬美元

美國共和黨前總統特朗普（Donald Trump）的「封口費」案宣判後，他的競選團隊在網上通過小額捐款籌集到約3500萬美元，判決結果前所未有地激發了對特朗普的支持。



美國紐約一陪審團星期四（5月30日）裁定，特朗普封口費向色情片女星丹尼爾斯（ Stormy Daniels）支付封口費一案34項罪狀全部成立，他因此成為美國第一個獲判刑事罪的前總統。

特朗普星期五（31日）在曼哈頓的特朗普大廈發表講話，誓言將對判決提起上訴。他稱對手為「變態」和「法西斯分子」，並強調判決非常不公平：「你也看到了站在我們這邊的一些證人的下場——他們簡直被釘在了十字架上。」

他的競選團隊同日表明，宣判過後，團隊已在線上籌得創紀錄的約3500萬美元小額捐款。他的高級競選助手說：「邪惡的（總統）拜登和民主黨干擾選舉的政治迫害，前所未有地喚醒了『讓美國再次偉大』（Make America Great Again）運動。」

「就在虛假審判判決出爐幾分鐘後，我們的數碼籌款系統就獲得了大量支持，儘管因為流量太大而一度發生延遲，特朗普總統依舊從小額捐贈者那裏籌集到了3480萬美元。」

團隊指出，籌款總額中有30%來自平台的新捐贈者。

根據早前的報道，在紐約陪審團宣布判決後，特朗普競選團隊即刻發出籌款電郵。由共和黨籌款平台WinRed經營的特朗普競選籌款網站很快就當機，過後才恢復上線。

籌款網站印有特朗普頭像，上面寫着「永不投降」，募捐金額介於20.24美元至3300美元不等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

