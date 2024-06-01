特朗普罪成｜67%受訪選民投票意向已定　不受判決影響

據路透社-益普索（Reuters-Ipsos）民意調查顯示，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因掩口費案被定罪後，尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）在11月總統選舉調查中，僅以2個百分點的微弱優勢領先共和黨挑戰者特朗普。



這項為期兩天的民調是在特朗普5月30日被曼哈頓陪審團定罪後的幾個小時內進行的，調查進行至31日。

根據調查結果，約41%的美國登記選民表示，如果今天舉行選舉，他們將投票給民主黨的拜登；39%選擇投票給特朗普。

約20%的選民表示，他們尚未決定投票給哪位候選人，但傾向於選擇第三黨候選人，或根本不會在11月5日的選舉日投票。

另外，最新民調也發現，如果反疫苗活動人士甘迺迪（Robert F. Kennedy）與特朗普和拜登一起競選總統，10%的受訪者會選擇甘迺迪這名獨立候選人。

此前進行的調查顯示，甘迺迪的支持率為13%。

圖為2024年5月30日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因被指控偽造商業記錄罪成後，在紐約的特朗普大樓外向在場人士舉起拳頭示意。（REUTERS/Eduardo Munoz）

現在距離美國總統選舉還有5個月，拜登領先2個百分點的調查結果屬於誤差範圍，大部份參與調查者仍然抱持觀望態度。

路透社-益普索於5月7日至14日進行的民調顯示特朗普和拜登的支持率持平，均為40%。

全國公共廣播電台（NPR）、公共廣播公司（PBS）節目《新聞一小時》（NewsHour）和馬里斯特輿情調研所（Marist）5月30日共同發表的民調結果，指67％受訪登記選民表示，特朗普罪成不會影響他們的投票意向；如他被判無罪，也有76%選民認為對他們投票決定沒有影響。

值得注意的是，有17％的小鎮居民、14%的無大學學位白人、11%的農村居民及10％的共和黨人表示，若特朗普被定罪，他們就不太可能將票投給他，但這些群體很有可能是特朗普核心選民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

